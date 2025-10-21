El Toyota Corona completamente renovado: la versión 2026 del histórico auto

El auto mantiene una carrocería de tres volúmenes bien definida, pero con líneas más fluidas, aerodinámicas y un perfil más bajo que el original.

En el frontal, destaca una parrilla trapezoidal de gran tamaño que se integra sutilmente con faros LED ultradelgados y multifuncionales, que incorporan tecnología matricial para una iluminación adaptativa. Esto puede verse en los Toyota de la actualidad.

Los laterales del auto presentan una línea de cintura limpia y cromo discreto en las ventanillas, rindiendo homenaje a la sobriedad del modelo clásico, mientras que las llantas de aleación bitono de 18 pulgadas le dan un toque contemporáneo y deportivo.

toyota, inteligencia artifiicial Así sería el nuevo Toyota Corona, según la inteligencia artificial.

Fiel al compromiso actual de Toyota, este Corona 2025 se ofrece exclusivamente con motorizaciones híbridas de última generación, probablemente basadas en el sistema THS. Esto se traduce en grandes beneficios dentro y fuera del auto.

En términos de tecnología, viene equipado con la suite completa de asistencias a la conducción Toyota Safety Sense 3.0, que incluye control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril avanzada y frenado automático de emergencia, entre otros lujos.

El interior de este auto de lujo

El interior del Corona 2025 se enfoca en el confort y la calidad percibida, manteniendo la reputación de durabilidad y fiabilidad Toyota.

El habitáculo es notablemente espacioso, especialmente en las plazas traseras, respetando la tradición del Corona de ser un auto familiar y de trabajo cómodo.

Además, el auto comodidades modernas como cargador inalámbrico para smartphones, asientos delanteros con calefacción y ventilación, y un sistema de climatización bizona inteligente. ¿Te imaginas a este Toyota en las calles?