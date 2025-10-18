Esto cuesta una Toyota Hilux en Argentina en octubre del 2025

La Toyota Hilux continúa como la pickup preferida en Argentina. La marca japonesa actualizó la lista de precios para octubre de 2025, con lo que busca reafirmar su cómoda posición en el mercado local.
En septiembre, este modelo vendió 2499 unidades. Este número eleva su total anual a 24.581 operaciones. Con estas cifras, la Toyota Hilux se posiciona como la cuarta más vendida del país, muy cerca del Peugeot 208, el Fiat Cronos y el Toyota Yaris.
Lista de precios: toda la gama Toyota Hilux
La marca japonesa aplicó un ajuste promedio del 4% en toda la línea. Este es el nuevo precio para las versiones de entrada e intermedias. Las camionetas DX 4X2 con caja manual ahora cuestan $47.106.000, mientras que las SR 4X4 automáticas llegan a $66.207.000.
Las versiones tope de gama de Toyota también sienten el ajuste. La Hilux 4X2 SRV automática se ubica en $64.495.000. Por su parte, el modelo 4X4 SRX con la misma transmisión alcanza los $80.666.000.
En la cima de la pirámide se encuentra la versión GR-Sport. Esta variante deportiva y de altas prestaciones de la pickup, ensamblada en Argentina, tiene un valor de $85.343.000.
El dominio de la marca se ve en las cifras generales. Toyota logró vender un total de 81.488 vehículos en lo que va del año, lo que la convierte en una de las automotrices más fuertes del mercado.
Un mercado que no detiene su marcha
Durante 2025, los patentamientos en Argentina sumaron 500.089 unidades. Este dato muestra un crecimiento del 60,4% si lo comparamos con el mismo período del año anterior, según la información de Acara.
Sebastián Beato, el presidente de la asociación, comentó sobre el buen ritmo del sector en octubre. Dijo que, a pesar de los vaivenes económicos y políticos, las ventas de vehículos mantienen un ritmo más que aceptable.
El ejecutivo además destacó un punto importante. La actividad se mantiene con un piso de 50.000 unidades mensuales. Esta es una cifra que a principios de año parecía difícil de sostener y que demuestra la fortaleza del sector donde la Toyota Hilux es protagonista.