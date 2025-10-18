Esto cuesta una Toyota Hilux en Argentina en octubre del 2025

Las versiones tope de gama de Toyota también sienten el ajuste. La Hilux 4X2 SRV automática se ubica en $64.495.000. Por su parte, el modelo 4X4 SRX con la misma transmisión alcanza los $80.666.000.

En la cima de la pirámide se encuentra la versión GR-Sport. Esta variante deportiva y de altas prestaciones de la pickup, ensamblada en Argentina, tiene un valor de $85.343.000.

El dominio de la marca se ve en las cifras generales. Toyota logró vender un total de 81.488 vehículos en lo que va del año, lo que la convierte en una de las automotrices más fuertes del mercado.

Un mercado que no detiene su marcha

hilux toyota

Durante 2025, los patentamientos en Argentina sumaron 500.089 unidades. Este dato muestra un crecimiento del 60,4% si lo comparamos con el mismo período del año anterior, según la información de Acara.

Sebastián Beato, el presidente de la asociación, comentó sobre el buen ritmo del sector en octubre. Dijo que, a pesar de los vaivenes económicos y políticos, las ventas de vehículos mantienen un ritmo más que aceptable.

El ejecutivo además destacó un punto importante. La actividad se mantiene con un piso de 50.000 unidades mensuales. Esta es una cifra que a principios de año parecía difícil de sostener y que demuestra la fortaleza del sector donde la Toyota Hilux es protagonista.