Toyota prepara un lujoso auto con la base del Corolla: cuándo estará disponible

Con la llegada de este auto, Toyota pasará a contar con dos grandes opciones en este mercado, ya que hay que recordar que cuenta con el actual Corolla Cross.
Una de las novedades de este auto es que adoptará la nueva identidad visual global de la marca, denominada Hammerhead, ya presente en el renovado Camry y en la última generación del RAV4. La forma estética es inspirada en el tiburón martillo.
Toyota aún no ha confirmado si este modelo estará disponible en la Argentina.
Al igual que el Corolla y el Corolla Cross, el Proyecto 913D contará con una versión híbrida convencional (HEV) adaptada a la tecnología flex-fuel. En paralelo, Toyota ofrecerá versiones más sofisticadas con el sistema híbrido enchufable (PHEV), también adaptado al uso de etanol.
A través de este auto, Toyota no solamente ampliará su segmento de SUV medianos, sino que también intentará consolidar su mencionado liderazgo en materia de innovación.
Cuándo estará disponible este auto
El debut de lo nuevo de Toyota está confirmado recién para el año 2028 y, como se produce en Brasil actualmente, todavía resta confirmar si la compañía nipona lo hará presente en nuestro país.
En paralelo a esto, Toyota tiene otros proyectos tales como su pickup compacta de tamaño mediano, conocida hasta ahora como Proyecto 150D, que saldrá a mediados de 2027.