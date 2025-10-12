Inicio Toyota
Toyota prepara un lujoso auto con la base del Corolla: cuándo estará disponible

Con este auto, Toyota buscará seguir liderando en materia de innovación. Todos los detalles, en la nota

Por Luciano Carluccio [email protected]
Toyota usará a uno de sus modelos más exitosos para seguir liderando el mercado.

En la industria de los autos, la marca referente y más vendida es sin lugar a dudas Toyota. Para seguir cumpliendo con esta afirmación, la compañía japonesa ha comenzado a desarrollar en Brasil un nuevo modelo con base en el Toyota Corolla, uno de sus ejemplares más famosos.

Por sus características, este auto se ubicará en el segmento de los SUV medianos, con estilo cupé y detalles que lo harán ser un modelo deseado.

El Toyota Corolla es uno de los modelos más exitosos de la compañía japonesa.

El SUV de Toyota que puede revolucionar por completo el mercado

Hasta el momento, Toyota ha confirmado que este modelo lo llamará Proyecto 913D, estará desarrollado sobre la plataforma TNGA del Corolla, y mantendrá la misma distancia entre ejes de 2,70 metros. Mientras que, su longitud aproximada, será de 4,60 metros.

Con la llegada de este auto, Toyota pasará a contar con dos grandes opciones en este mercado, ya que hay que recordar que cuenta con el actual Corolla Cross.

Una de las novedades de este auto es que adoptará la nueva identidad visual global de la marca, denominada Hammerhead, ya presente en el renovado Camry y en la última generación del RAV4. La forma estética es inspirada en el tiburón martillo.

Toyota aún no ha confirmado si este modelo estará disponible en la Argentina.

Al igual que el Corolla y el Corolla Cross, el Proyecto 913D contará con una versión híbrida convencional (HEV) adaptada a la tecnología flex-fuel. En paralelo, Toyota ofrecerá versiones más sofisticadas con el sistema híbrido enchufable (PHEV), también adaptado al uso de etanol.

A través de este auto, Toyota no solamente ampliará su segmento de SUV medianos, sino que también intentará consolidar su mencionado liderazgo en materia de innovación.

Cuándo estará disponible este auto

El debut de lo nuevo de Toyota está confirmado recién para el año 2028 y, como se produce en Brasil actualmente, todavía resta confirmar si la compañía nipona lo hará presente en nuestro país.

En paralelo a esto, Toyota tiene otros proyectos tales como su pickup compacta de tamaño mediano, conocida hasta ahora como Proyecto 150D, que saldrá a mediados de 2027.

