El futuro del vehículo eléctrico de Toyota: carga rápida y baterías para 2027

El principal beneficio para el conductor es evidente: una autonomía extendida que, según las proyecciones de Toyota, podría alcanzar los 1.200 kilómetros con una sola carga. Además, esta tecnología permitirá una carga rápida de verdad, reduciendo drásticamente los tiempos de espera en las estaciones de servicio y haciendo los viajes largos mucho más prácticos.

bateria estado solido

Desde 2021, los equipos de Sumitomo y Toyota trabajaron para superar los obstáculos técnicos. Uno de los puntos críticos era la degradación de los materiales del cátodo, que afectaba el rendimiento de la batería con el uso. La solución llegó con una tecnología propia de síntesis de polvos que mejora la estabilidad del componente durante los ciclos de carga y descarga.

Ahora, el reto no es solo técnico. Las dos empresas se enfocan en bajar los costos de producción y asegurar la calidad de los nuevos materiales. El objetivo es claro: ser los primeros en poner en el mercado un vehículo eléctrico con batería de estado sólido que sea accesible para el público general, sin dejar de lado la sostenibilidad en su fabricación.