El Volkswagen Gacel completamente renovado: la versión 2026 del histórico auto

La parte delantera del auto presenta una parrilla horizontal de diseño limpio que se integra perfectamente con los faros LED matriciales (IQ. LIGHT), un sello distintivo de alta tecnología de la marca, que optimizan la iluminación y ofrecen un aspecto sofisticado.

Bajo el capó, este Volkswagen se adapta a las tendencias globales de electrificación y downsizing. Se ofrecería con la familia de motores TSI (Turbo Stratified Injection) de la marca, conocidos por su eficiencia y rendimiento.

auto, inteligencia artificial Así sería el nuevo Volkswagen, según la inteligencia artificial.

Además, en línea con la estrategia de Volkswagen, se contemplaría una versión mild-hybrid (eTSI) o incluso totalmente eléctrica, conocida en la familia como ID. Gacel.

El interior de este auto moderno

El interior del Gacel 2025 representa un salto tecnológico masivo respecto al modelo original. El habitáculo se centra en la digitalización, incorporando el Digital Cockpit de Volkswagen, un panel de instrumentos totalmente digital y personalizable que reemplaza a los relojes analógicos.

En el centro del tablero se encuentra una gran pantalla táctil flotante (posiblemente de 10 pulgadas o más) con el sistema de infoentretenimiento VW Play, que ofrece conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Como si todo fuese poco, tienes que saber que la calidad de los materiales se ha mejorado significativamente, utilizando superficies suaves al tacto y tapizados de alta resistencia, priorizando la ergonomía y la comodidad tanto para el conductor como para los pasajeros. ¿Te lo comprarías?