El Volkswagen Gacel fue un modelo de auto de pasajeros producido por Volkswagen en Argentina a partir de 1983, siendo el primer vehículo de su tipo genuinamente "Volkswagen" fabricado allí. Derivado del Gol brasileño y siendo un éxito en nuestro país, muchos se preguntan cómo se vería circulando por las calles actualmente.
El Volkswagen Gacel completamente renovado: la versión 2026 del histórico auto
La nueva versión de este famoso Volkswagen es posible gracias al uso de la inteligencia artificial. Todos los detalles, en la nota
Lo cierto es que la versión 2025 de este auto es posible gracias a Gemini, la popular herramienta de inteligencia artificial. Solo hubo que pedirle que adaptara las características del Gacel a los tiempos de hoy.
La versión 2025 del Volkswagen Gacel, según la inteligencia artificial
El Volkswagen Gacel 2025 reinterpreta la silueta icónica de su antecesor con un enfoque moderno y aerodinámico, alineado con el lenguaje de diseño actual de Volkswagen. Mantiene la forma de sedán de tres volúmenes, pero con líneas más fluidas y esculpidas, lo que le confiere una presencia más robusta y dinámica.
La parte delantera del auto presenta una parrilla horizontal de diseño limpio que se integra perfectamente con los faros LED matriciales (IQ. LIGHT), un sello distintivo de alta tecnología de la marca, que optimizan la iluminación y ofrecen un aspecto sofisticado.
Bajo el capó, este Volkswagen se adapta a las tendencias globales de electrificación y downsizing. Se ofrecería con la familia de motores TSI (Turbo Stratified Injection) de la marca, conocidos por su eficiencia y rendimiento.
Además, en línea con la estrategia de Volkswagen, se contemplaría una versión mild-hybrid (eTSI) o incluso totalmente eléctrica, conocida en la familia como ID. Gacel.
El interior de este auto moderno
El interior del Gacel 2025 representa un salto tecnológico masivo respecto al modelo original. El habitáculo se centra en la digitalización, incorporando el Digital Cockpit de Volkswagen, un panel de instrumentos totalmente digital y personalizable que reemplaza a los relojes analógicos.
En el centro del tablero se encuentra una gran pantalla táctil flotante (posiblemente de 10 pulgadas o más) con el sistema de infoentretenimiento VW Play, que ofrece conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.
Como si todo fuese poco, tienes que saber que la calidad de los materiales se ha mejorado significativamente, utilizando superficies suaves al tacto y tapizados de alta resistencia, priorizando la ergonomía y la comodidad tanto para el conductor como para los pasajeros. ¿Te lo comprarías?