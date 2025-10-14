Tiembla la Toyota Hilux: la nueva pickup de peso que se fabrica en Argentina

Aunque la RAM Dakota comparte plataforma y mecánica con la Fiat Titano, se distingue por un nivel de equipamiento y una calidad de materiales superiores. Stellantis busca posicionarla como una opción premium, en línea con el diseño que ya vimos en la RAM Rampage importada desde Brasil.

Este es el segundo modelo que usará el nuevo motor Multijet turbodiésel de 2.2 litros que Stellantis también producirá en Argentina. La decisión forma parte de una inversión total de 385 millones de dólares que, además, genera 1.800 nuevos puestos de trabajo.

La llegada de la Dakota complementa la fabricación de la Fiat Titano y del exitoso Fiat Cronos. De esta manera, en menos de seis meses, la planta de Córdoba pasó de fabricar un modelo a producir tres vehículos de dos marcas distintas, reafirmando su importancia estratégica para la RAM.

ram dakota RAM aumentará su presencia en el país con esta pickup.

La voz de los protagonistas

Herlander Zola, el flamante presidente de Stellantis Sudamérica, estuvo presente en el anuncio. “El lanzamiento de la RAM Dakota es un ejemplo concreto de cómo la integración local impulsa la competitividad regional.

Este proyecto representa un verdadero motor de desarrollo ya que fortalece estratégicamente nuestra red de proveedores, impulsa la generación de empleo calificado y nos permite fabricar vehículos con estándares