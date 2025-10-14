Ferrari sorprende al mundo y presenta su primer modelo eléctrico: cómo será

Ferrari sorprendió al mundo al mostrar por primera vez el tren motriz de su futuro modelo completamente eléctrico: Ferrari Elettrica, cuya presentación definitiva está prevista para 2026. Todo esto se hizo visible en el famoso Ferrari Market Capital Day 2025, donde la marca italiana exhibió la base tecnológica del ejemplar.
Con este auto, Ferrari promete mantener intactas las sensaciones al volante y las prestaciones que tanto caracterizan a sus modelos en esta nueva aventura.
Ferrari sorprende y lanza un modelo 100% eléctrico
Desde Maranello aseguran que cada uno de los componentes principales del auto se han desarrollado y fabricado internamente, siendo más de 60 las patentes tecnológicas registradas con este proyecto.
Cuando hablamos del corazón del Ferrari Elettrica, estamos hablando de un auto eléctrico que montará cuatro motores, uno por rueda, con una potencia total de 1.113 caballos. Hablamos de una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y una velocidad punta superior a 310 km/h.
En cuanto a la batería, de 122 kWh y con arquitectura de 800 voltios, también llevará el sello de Ferrari. En carga rápida podrá recuperar hasta 70 kWh en tan solo 20 minutos.
El Ferrari Elettrica, además, será también un coche más responsable. El 75 % del aluminio de su chasis es reciclado, evitando 6,7 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por cada unidad fabricada.
Ferrari dice que el próximo movimiento tendrá lugar a principios del 2026, momento en el que avanzará el diseño interior del auto. Ya en primavera, el primer Ferrari eléctrico de la historia se descubrirá en todo su esplendor. ¿El precio? Todavía es un secreto.
Por qué Ferrari lanzará un auto eléctrico
Ferrari lanzará un auto eléctrico principalmente para responder a la creciente demanda del mercado de autos de bajas emisiones, cumplir con futuras regulaciones y atraer a una nueva generación de clientes que priorizan la sostenibilidad y la innovación.
Por supuesto, esta nueva idea será todo un desafío para la marca italiana, que aseguró que seguirá manteniendo al máximo posible el rugido del motor y la sensibilidad al manejo, por nombrar algunas de las características del auto de combustión.