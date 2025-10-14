Ferrari sorprende al mundo y presenta su primer modelo eléctrico: cómo será

Cuando hablamos del corazón del Ferrari Elettrica, estamos hablando de un auto eléctrico que montará cuatro motores, uno por rueda, con una potencia total de 1.113 caballos. Hablamos de una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y una velocidad punta superior a 310 km/h.

En cuanto a la batería, de 122 kWh y con arquitectura de 800 voltios, también llevará el sello de Ferrari. En carga rápida podrá recuperar hasta 70 kWh en tan solo 20 minutos.

El Ferrari Elettrica, además, será también un coche más responsable. El 75 % del aluminio de su chasis es reciclado, evitando 6,7 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por cada unidad fabricada.

auto electrico, ferrari Este auto de Ferrari contará con cuatro motores, uno por cada rueda.

Ferrari dice que el próximo movimiento tendrá lugar a principios del 2026, momento en el que avanzará el diseño interior del auto. Ya en primavera, el primer Ferrari eléctrico de la historia se descubrirá en todo su esplendor. ¿El precio? Todavía es un secreto.

Por qué Ferrari lanzará un auto eléctrico

Ferrari lanzará un auto eléctrico principalmente para responder a la creciente demanda del mercado de autos de bajas emisiones, cumplir con futuras regulaciones y atraer a una nueva generación de clientes que priorizan la sostenibilidad y la innovación.

Por supuesto, esta nueva idea será todo un desafío para la marca italiana, que aseguró que seguirá manteniendo al máximo posible el rugido del motor y la sensibilidad al manejo, por nombrar algunas de las características del auto de combustión.