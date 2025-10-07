Inicio Motores RAM
Lanzamientos

RAM presenta una monstruosa pickup que puede revolucionar el mercado por su precio

Con este lanzamiento, son ahora cuatro las versiones disponibles de esta pick-up de RAM. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Esta pick-up de RAM acelera de 0 a 100 km/h en menos de 10 segundos.

Esta pick-up de RAM acelera de 0 a 100 km/h en menos de 10 segundos.

RAM lanzó al mercado la versión entrada de gama de la pick-up Rampage. Se trata de la Big Horn, que además estrena en nuestro mercado un motor turbodiésel para complementar al naftero de 272 CV, que era la única opción disponible hasta ahora.

Con este lanzamiento, son ahora cuatro las versiones disponibles de esta pick-up, que amenaza con revolucionar el mercado y pasar a modelos como la Hilux o la Amarok.

pickup, ram
RAM anunci&oacute; la nueva versi&oacute;n de la Rampage.

RAM anunció la nueva versión de la Rampage.

La nueva versión de la RAM Rampage

La RAM Rampage más accesible del catálogo es la única que viene con el motor 2.2 turbodiésel que entrega 200 CV y 450 Nm de torque, combinado con la misma caja de nueve marchas y el sistema de tracción integral del resto de la gama.

Esta pick-up es una versión de la Rampage con equipamiento más básico y orientada al trabajo. A partir del 2027, este motor B 2.2 Multijet comenzará a producirse en la misma planta de Ferreyra (Córdoba) donde se producen los Cronos, Titano y Dakota.

Según datos oficiales, la RAM Rampage, con el motor turbodiésel, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 10 segundos, con una recuperación de 60 a 100 km/h en 6,4 segundos y de 80 a 120 km/h en 8 segundos.

Viene de serie con llantas de aleación de 17 pulgadas (con neumáticos 235/65R17), tablero digital de 10.3 pulgadas, pantalla multimedia de 12.3 pulgadas, encendido de motor a distancia y cargador de celular inalámbrico. Es decir, RAM le agregó un poco de tecnología al asunto.

ram, pickup
Esta pickup presenta equipamiento b&aacute;sico, ya que est&aacute; fundamentalmente orientada al trabajo.

Esta pickup presenta equipamiento básico, ya que está fundamentalmente orientada al trabajo.

La conectividad se potencia con la plataforma RAM Connect, que permite al usuario acceder a información de la pick-up y enviar comandos remotos desde su smartphone o smartwatch.

El precio de esta pick-up y la comparación con sus otras versiones

A la espera de verla circular por las calles, tienes que saber que esta pick-up tendrá un precio de 43.700 dólares que cuesta esta versión Big Horn, que equivalen a unos 58 millones de pesos. Lo mismo cuesta, por ejemplo, una Fiat Toro turbodiésel. El resto de las versiones se clasifica de la siguiente manera:

  • Rampage 2.0 Turbonafta Rebel, 47.700 dólares.
  • Rampage 2.0 Turbonafta Laramie, 48.100 dólares.
  • Rampage 2.0 Turbonafta Laramie Night Edition, 48.100 dólares.
  • Rampage 2.0 Turbonafta R/T, 54.400 dólares.

Temas relacionados:

Te puede interesar