RAM presenta una monstruosa pickup que puede revolucionar el mercado por su precio

Esta pick-up es una versión de la Rampage con equipamiento más básico y orientada al trabajo. A partir del 2027, este motor B 2.2 Multijet comenzará a producirse en la misma planta de Ferreyra (Córdoba) donde se producen los Cronos, Titano y Dakota.

Según datos oficiales, la RAM Rampage, con el motor turbodiésel, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 10 segundos, con una recuperación de 60 a 100 km/h en 6,4 segundos y de 80 a 120 km/h en 8 segundos.

Viene de serie con llantas de aleación de 17 pulgadas (con neumáticos 235/65R17), tablero digital de 10.3 pulgadas, pantalla multimedia de 12.3 pulgadas, encendido de motor a distancia y cargador de celular inalámbrico. Es decir, RAM le agregó un poco de tecnología al asunto.

ram, pickup Esta pickup presenta equipamiento básico, ya que está fundamentalmente orientada al trabajo.

La conectividad se potencia con la plataforma RAM Connect, que permite al usuario acceder a información de la pick-up y enviar comandos remotos desde su smartphone o smartwatch.

El precio de esta pick-up y la comparación con sus otras versiones

A la espera de verla circular por las calles, tienes que saber que esta pick-up tendrá un precio de 43.700 dólares que cuesta esta versión Big Horn, que equivalen a unos 58 millones de pesos. Lo mismo cuesta, por ejemplo, una Fiat Toro turbodiésel. El resto de las versiones se clasifica de la siguiente manera: