Por qué este experto recomienda no comprar un auto 0KM en Argentina y elegir un auto usado

El análisis realizado por el experto comparó los precios de lista de hace tres años en Argentina con los valores de reventa actuales. Los resultados mostraron una destrucción de capital alarmante para quienes buscaron el placer de ser los primeros dueños. La reseña destacó que el "capricho" de estrenar conlleva un costo oculto gigantesco que se manifiesta apenas el rodado toca la calle. Por ello, la recomendación se centra en buscar unidades con poca antigüedad para maximizar el valor del dinero.

Las tres claves para preferir un auto usado

Embed - COMPRAR UN 0KM - Lo PEOR QUE PODES HACER!

El video detalló tres argumentos fundamentales que explican por qué conviene alejarse de las concesionarias de 0km y optar por vehículos con algunos años de rodaje.