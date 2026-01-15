Por qué este experto recomienda no comprar un auto 0KM en Argentina y elegir un auto usado

En un contexto donde cada decisión económica cuenta, muchos ciudadanos buscan refugio para sus ahorros en bienes durables. Sin embargo, un especialista del canal de YouTube Alepa lanzó una fuerte advertencia sobre los peligros financieros de adquirir un vehículo a estrenar. Según su visión, comprar un auto 0KM en Argentina representa hoy una de las peores decisiones para el patrimonio personal, mientras que la oportunidad real de negocio se encuentra en el mercado del auto usado.
El análisis realizado por el experto comparó los precios de lista de hace tres años en Argentina con los valores de reventa actuales. Los resultados mostraron una destrucción de capital alarmante para quienes buscaron el placer de ser los primeros dueños. La reseña destacó que el "capricho" de estrenar conlleva un costo oculto gigantesco que se manifiesta apenas el rodado toca la calle. Por ello, la recomendación se centra en buscar unidades con poca antigüedad para maximizar el valor del dinero.
Las tres claves para preferir un auto usado
El video detalló tres argumentos fundamentales que explican por qué conviene alejarse de las concesionarias de 0km y optar por vehículos con algunos años de rodaje.
- Una depreciación fulminante: la razón más contundente radica en la brutal pérdida de valor en moneda dura. En un lapso de tres años, la desvalorización puede superar el 50% del precio original. El experto citó el caso del DS7, que pasó de valer casi 90.000 dólares a conseguirse por 35.000. Las marcas premium, como Alfa Romeo, también mostraron caídas drásticas, lo que confirma que los primeros dueños pierden grandes sumas de dinero muy rápido.
- El ahorro inteligente: un vehículo con tres años de antigüedad se considera prácticamente nuevo. Estéticamente, los cambios en las líneas de diseño resultan mínimos o inexistentes en ese lapso, y mecánicamente una unidad con 20.000 kilómetros mantiene su vida útil intacta. Quien compra un usado "joven" se ahorra un "paquete de guita" importante. El ejemplo del BMW M340 ilustró cómo el segundo dueño accede al mismo estatus y prestaciones por una fracción del costo inicial.
- El mito de la inversión: existe la creencia errónea de que comprar un auto sirve para capitalizarse. El especialista fue tajante: el 99,9% de los autos pierden valor constantemente. Salvo excepciones de colección muy específicas como una Ferrari, los vehículos no son una inversión financiera. El consejo final apuntó a buscar unidades de entre 5 y 10 años, momento en que la curva de precios se estabilizó tras la caída inicial más fuerte.
Para cerrar, el análisis mencionó que solo marcas con altísima rotación como Toyota u Honda logran defender mejor su valor, aunque la regla general indica que el estreno es un lujo costoso.