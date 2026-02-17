Un importante pozo en la Ruta 7, en la alta montaña, provocó que Gendarmería Nacional realizada un operativo durante la madrugada de este martes para desviar a los vehículos, mientras que Vialidad Nacional evaluó las condiciones del camino y reparó la rotura en el camino.
Vialidad Nacional reparó un puente en la alta montaña que está en mal estado
Gendarmería Nacional hizo un desvío durante la noche para garantizar el tránsito por la alta montaña. Vialidad Nacional hizo la reparación de la ruta
La rotura del camino en la alta montaña ocurrió en el kilómetro 1216 de la Ruta 7, a la altura del puente de Los Puquios, por lo que rápidamente alertaron a los conductores que circularan con precaución.
Gendarmería Nacional montó un operativo en el lugar, donde hizo un desvío para que pasaran los vehículos de manera segura y con mucho cuidado debido al gran pozo que se originó sobre el puente, el cual corría peligro.
Vialidad Nacional garantizó la circulación
Mientras, los especialistas de Vialidad Nacional trabajaron sobre ese sector del camino, quienes repararon el pozo durante la madrugada.
Al mismo tiempo verificaron el estado general del puente, y verificaron que estaba en buen estado, por lo que no había peligro para que los vehículos reanudaran la circulación por el mismo.
Cuando personal de Vialidad Nacional terminó de hacer el bacheo, Gendarmería Nacional restableció el tránsito normal por la zona para todo tipo de vehículos.