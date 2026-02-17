Vialidad Nacional reparó un puente en la alta montaña que está en mal estado

La rotura del camino en la alta montaña ocurrió en el kilómetro 1216 de la Ruta 7, a la altura del puente de Los Puquios, por lo que rápidamente alertaron a los conductores que circularan con precaución.

alta montaña Paso Cristo Redentor.jpg Vialidad Nacional tuvo que trabajar en la madrugada por un pozo que puso en peligro a los conductores en el puente Los Puquitos. Imagen ilustrativa.

Gendarmería Nacional montó un operativo en el lugar, donde hizo un desvío para que pasaran los vehículos de manera segura y con mucho cuidado debido al gran pozo que se originó sobre el puente, el cual corría peligro.