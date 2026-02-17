La AFA reveló las estadísticas de audiencia de la Primera Nacional y la Primera B

chiqui tapia La AFA presentó la LPF Play que cubrió el debut de la Primera Nacional 2026.

La AFA reveló las estadísticas de audiencia de LPF Play

En la red social X (antes Twitter) la cuenta oficial de LPF Play realizó una serie de publicaciones donde pusieron en valor lo realizado el fin de semana a materia de transmisiones deportivas: "La plataforma LPF Play (La Pasión del Fútbol) transmitió en vivo todos los partidos (veintinueve) de la primera fecha de los Torneos de la Primera Nacional y de la Primera B, con relatores, comentaristas y noteros en todos los encuentros, sin cortes ni problemas técnicos".

En cuanto a las estadísticas, destacaron: "Accedieron a la plataforma para ver contenidos en vivo más de 230.000 personas, lo que generó más de 1 millón de visualizaciones. El pico en un match fue de 45 mil espectadores. A su vez, los distintos contenidos on demand superaron las 100.000 visualizaciones".

Para finalizar, analizaron: "Además, aficionados de más de cien países ingresaron a LPF Play durante los cuatro días. Datos puros del fanatismo de los aficionados del ascenso".

AFA - LPF Play

Las respuestas en contra del servicio de la AFA no se hicieron esperar

Mientras que la AFA y el servicio de LPF Play destacaron el buen rendimiento de la aplicación, los usuarios de X no dejaron pasar la oportunidad para expresarse. Una de las imágenes que más se viralizó fue que los operadores de la aplicación en vez de colocar el escudo de Central Norte, colocaron el logo de Cartoon Network, el canal de dibujos animados, causando todo tipo de reacciones.

Meme AFA La imagen es real y fue transmitida por el canal de la AFA.

En cuanto a la transmisión, una de las denuncias expresó: "Si hubo cortes y problemas técnicos. El partido de Morón se interrumpió al minuto 35 ST y volvió recién para el tiempo de descuento. En un servicio q en un futuro será pago no puede suceder".

Otros de los usuarios se lamentó: "San Telmo - Ferro. Todo el primer tiempo de a tirones. No te dabas cuenta donde estaba la pelota. Los últimos 5 minutos del partido se cortó la transmisión. Son un desastre".

Además, pusieron en discusión que se trató de una transmisión gratuita, por lo que cuando comience a ser paga es probable que la cantidad de personas que se conectaron no vean los partidos: "Solo contando la B nacional, es un promedio de 12.777 por partido. Absolutamente nada".