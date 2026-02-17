Araña violinista: cuáles son los síntomas de una picadura y qué hacer ante una de ellas

La araña violinista( Loxosceles) es considerada uno de los arácnidos más peligrosos en diferentes regiones debido a su potente veneno necrótico. Aunque en raras veces puede ocasionar la muerte, debes saber identificarla para acudir a un médico de inmediato.
Reconocer una picadura a tiempo y saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida o complicaciones graves de salud.
Cómo identificar los síntomas de una picadura de la araña violinista
A diferencia de otros insectos, la picadura de esta araña puede pasar desapercibida al principio. Los síntomas suelen evolucionar de la siguiente manera:
- Fase inicial (0 a 6 horas): puede haber una sensación de pinchazo leve seguida de enrojecimiento, inflamación y picazón intensa en la zona afectada.
- Fase de necrosis (6 a 24 horas): aparece una lesión con un halo violáceo y un centro pálido (conocida como placa livedoide). En el centro puede formarse una ampolla que, al romperse, revela tejido muerto.
- Síntomas sistémicos: en casos graves, el veneno puede causar fiebre, náuseas, dolor muscular, orina oscura y, en situaciones críticas, falla renal.
¿Qué hacer ante una picadura de araña violinista?
Si sospechas que has sido mordido, los expertos de Mayo Clinic recomiendan seguir estos pasos de inmediato:
- Lava la zona: utiliza agua fría y jabón neutro para desinfectar la herida.
- Aplica frío local: coloca compresas de hielo envueltas en un paño durante 15 minutos cada hora. El frío ayuda a inactivar algunas enzimas del veneno.
- Mantén la zona elevada: si la picadura es en un brazo o pierna, mantenla en alto para reducir la inflamación.
- No te automediques: evita succionar el veneno o aplicar ungüentos caseros que puedan infectar la lesión.
- Busca atención médica: acude al hospital más cercano.