Araña violinista: cuáles son los síntomas de una picadura y qué hacer ante una de ellas

Reconocer una picadura a tiempo y saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida o complicaciones graves de salud.

araña violinista, plagas.jpg

Cómo identificar los síntomas de una picadura de la araña violinista

A diferencia de otros insectos, la picadura de esta araña puede pasar desapercibida al principio. Los síntomas suelen evolucionar de la siguiente manera: