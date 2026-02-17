Un reciente descubrimiento de un refugio en el desierto del Sinaí permite observar una secuencia ininterrumpida de actividad humana que abarca diez milenios. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto confirmó que el sitio, ubicado en la meseta de Umm Arak, contiene una vasta colección de arte rupestre e inscripciones en diversos idiomas antiguos. Este espacio funcionó como punto de observación y descanso para las poblaciones que transitaban la región en busca de recursos valiosos.
Descubrimiento milenario en Egipto: 10 mil años de pinturas en rocas del desierto
Un equipo de arqueólogos llegó al descubrimiento de un refugio rocoso con inscripciones y arte rupestre que comienzan en la prehistoria
Un grupo de egiptólogos localizó la estructura con la asistencia de un guía local, quien facilitó el acceso a esta zona remota. El refugio posee una extensión de cien metros de largo y tres metros de profundidad, ofreciendo un resguardo natural contra las inclemencias del tiempo. Las manifestaciones gráficas encontradas en su interior demuestran que el lugar mantuvo su relevancia desde el año 10000 a. C. hasta el periodo medieval, superando en antigüedad a la propia unificación de los faraones.
El origen del descubrimiento en el Sinaí
Las pinturas más remotas de este descubrimiento se sitúan cerca de la entrada y muestran escenas de caza. En estas representaciones, un individuo sostiene un arco mientras lo acompañan perros de caza, un estilo que los expertos asocian con cazadores-recolectores previos a la agricultura. El desierto conservó estas figuras geométricas y siluetas animales que revelan las preocupaciones y el entorno de los primeros habitantes de Egipto hace miles de años.
Con el paso de los siglos, el repertorio visual del refugio incorporó nuevos elementos, como jinetes a caballo y armamento metálico. Estas adiciones reflejan la evolución tecnológica y social de las tribus que dominaban la península. Los arqueólogos analizan actualmente una serie de formas geométricas complejas, compuestas por cuadrados, óvalos y crecientes, cuyo significado simbólico permanece bajo investigación por parte de las autoridades culturales.
La presencia de inscripciones en lengua nabatea vincula este sitio con la cultura que edificó la ciudad de Petra. El uso del refugio se relaciona directamente con la proximidad de antiguas minas de cobre y turquesa, minerales que los antiguos egipcios valoraban profundamente. Al ser el Sinaí el hogar espiritual de la diosa Hathor, este punto geográfico servía tanto para la explotación económica como para el intercambio cultural entre diferentes pueblos.