Descubrimiento milenario en Egipto: 10 mil años de pinturas en rocas del desierto

Un grupo de egiptólogos localizó la estructura con la asistencia de un guía local, quien facilitó el acceso a esta zona remota. El refugio posee una extensión de cien metros de largo y tres metros de profundidad, ofreciendo un resguardo natural contra las inclemencias del tiempo. Las manifestaciones gráficas encontradas en su interior demuestran que el lugar mantuvo su relevancia desde el año 10000 a. C. hasta el periodo medieval, superando en antigüedad a la propia unificación de los faraones.

El origen del descubrimiento en el Sinaí

cueva El descubrimiento comprende 10 mil años de historia humana.

Las pinturas más remotas de este descubrimiento se sitúan cerca de la entrada y muestran escenas de caza. En estas representaciones, un individuo sostiene un arco mientras lo acompañan perros de caza, un estilo que los expertos asocian con cazadores-recolectores previos a la agricultura. El desierto conservó estas figuras geométricas y siluetas animales que revelan las preocupaciones y el entorno de los primeros habitantes de Egipto hace miles de años.