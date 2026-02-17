Astrónomos no dan crédito: descubren una estrella pequeña acompañada de un planeta gigante

ESPACIO ESTRELLAS Los astrónomos siguen encontrando cuerpos sorprendentes en el espacio profundo.

Varios especialistas evalúan alternativas para justificar la presencia del objeto. Una posibilidad reside en un proceso de acreción de núcleo intermedio, mientras que otra hipótesis apunta a una inestabilidad gravitatoria en el disco original que causó un colapso directo de gas y polvo. Ninguno de los escenarios actuales encaja perfectamente con los datos recolectados, lo que mantiene el origen del sistema como un enigma para los astrónomos encargados del estudio.

Una atmósfera de metano

Las mediciones indican que TOI-6894b mantiene una temperatura de equilibrio de unos 420 Kelvin, una cifra relativamente baja para este tipo de cuerpos. Amaury Triaud, de la Universidad de Birmingham, explicó que las condiciones térmicas favorecen una química dominada por el metano, algo poco común en las observaciones de exoplanetas. Existe la posibilidad de detectar amoníaco por primera vez fuera del sistema solar, lo que convierte a este mundo en un laboratorio ideal para estudiar ciclos de carbono y nitrógeno.

El telescopio espacial James Webb ya tiene programadas observaciones para analizar los espectros de luz de este sistema durante el próximo año. Estos exámenes permitirán conocer el balance de gases y la profundidad de las nubes, aportando pruebas sobre su evolución. El equipo de trabajo, que incluye a investigadores de instituciones como la Universidad Adolfo Ibáñez, sostiene que este descubrimiento obliga a reescribir los modelos de formación. La flexibilidad de la naturaleza para crear un planeta gigante en torno a una estrella pequeña demuestra que todavía quedan muchas sorpresas por descubrir en el cosmos.