La Justicia Federal confirmó la declaración de culpabilidad por el delito de lavado de activos y el decomiso bienes pertenecientes a Matías Ángel Matarochi, un empresario ligado al llamado clan Derminio, condenado en junio de 2025 en Rosario. Durante la tramitación de la causa se incautaron más de 2 millones de dólares y 102 bienes, entre propiedades, embarcaciones y vehículos de lujo.
Un Ford Mustang GT y 2 millones de dólares, los bienes que decomisaron a un clan por lavado de activos
Por lavado de dinero se efectuaron 5 detenciones y el secuestro de automóviles de alta gama, camiones, camionetas, motocicletas y una embarcación
En junio de 2025, un tribunal de Rosario había condenado a 14 integrantes de la organización. Matías Matarochi recibió una pena de 8 años de prisión y una multa de $114.837.270 por lavado de activos agravado.
Además, el tribunal había ordenado el decomiso de más de 2 millones de dólares y de 102 bienes, entre inmuebles, vehículos y embarcaciones, al considerar acreditado que habían sido adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas, lo que representó uno de los mayores golpes económicos al crimen organizado de Rosario de los últimos años.
La investigación por lavado de activos en Rosario
La investigación sobre las actividades del denominado clan Derminio se inició a partir de distintos expedientes abiertos desde 2018, relacionados principalmente con narcotráfico, contrabando y operaciones patrimoniales que no se correspondían con el perfil económico de las personas investigadas.
En septiembre de 2021, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó 38 allanamientos simultáneos: 34 en Rosario y el resto en otros puntos de la provincia de Santa Fe y en la de Salta.
Los procedimientos derivaron en 5 detenciones y en el secuestro de automóviles de alta gama —entre ellos, un Ford Mustang GT—, camiones, camionetas, motocicletas y una embarcación. En un departamento que era propiedad de Matías Matarochi, se incautaron 1.659.835 dólares.
En diciembre de 2023, al requerir la elevación a juicio, la fiscalía había identificado 146 operaciones que consideró vinculadas con maniobras de lavado de activos.
El empresario Matías Matarochi, vinculado al transporte de cargas, figuraba como titular de las sociedades que, según la acusación, fueron utilizadas para introducir en la economía formal activos provenientes de actividades ilícitas, principalmente narcotráfico y contrabando de cigarrillos. Es decir, para el lavado del dinero sucio.
En pocas palabras
- Condena por lavado: Matías Matarochi, empresario vinculado al clan Derminio, fue condenado a 8 años de prisión por lavado de activos.
- Bienes decomisados: Se incautaron más de 2 millones de dólares y 102 bienes, incluyendo un Ford Mustang GT y propiedades.
- Origen de la investigación: La causa se inició a partir de expedientes por narcotráfico y contrabando desde 2018.