Un Ford Mustang GT y 2 millones de dólares, los bienes que decomisaron a un clan por lavado de activos

Miles de dólares se encontraron en la investigación por lavado de dinero.

La investigación por lavado de activos en Rosario

La investigación sobre las actividades del denominado clan Derminio se inició a partir de distintos expedientes abiertos desde 2018, relacionados principalmente con narcotráfico, contrabando y operaciones patrimoniales que no se correspondían con el perfil económico de las personas investigadas.

En septiembre de 2021, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó 38 allanamientos simultáneos: 34 en Rosario y el resto en otros puntos de la provincia de Santa Fe y en la de Salta.

Los procedimientos derivaron en 5 detenciones y en el secuestro de automóviles de alta gama —entre ellos, un Ford Mustang GT—, camiones, camionetas, motocicletas y una embarcación. En un departamento que era propiedad de Matías Matarochi, se incautaron 1.659.835 dólares.

Miles de dólares se encontraron en la investigación por lavado de dinero.

En diciembre de 2023, al requerir la elevación a juicio, la fiscalía había identificado 146 operaciones que consideró vinculadas con maniobras de lavado de activos.

El empresario Matías Matarochi, vinculado al transporte de cargas, figuraba como titular de las sociedades que, según la acusación, fueron utilizadas para introducir en la economía formal activos provenientes de actividades ilícitas, principalmente narcotráfico y contrabando de cigarrillos. Es decir, para el lavado del dinero sucio.