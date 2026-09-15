Grafiteó una pared del parque Nahuel Huapi pero lo descubrieron: la sanción que le dieron

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Buenos Aires, 11 septiembre (NA) – Un camionero que a fines del año pasado vandalizó con grafitis las paredes… pic.twitter.com/XtkIzlKQuF — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 11, 2026

La sanción contra el camionero grafitero

El acuerdo alcanzado contempla también que una vez finalizadas las tareas comprometidas, la Administración de Parques Nacionales deberá remitir a la fiscalía un informe en el que se deje constancia del efectivo cumplimiento de las labores de limpieza y de la adecuada restauración del sector afectado, acompañado de registros fotográficos.

Tras un acuerdo de reparación integral impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala, el camionero de 58 años deberá reparar el daño ambiental que ocasionó con grafitis y pintadas sobre formaciones rocosas dentro del paraje Valle Encantado del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén.

De esta manera, el juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, homologó ayer el acuerdo entre las partes y dispuso que el imputado deberá, en el plazo de 90 días, llevar a cabo la restauración y limpieza de su vandalización y del grafiti que el mismo realizó y de otras 11 intervenciones antrópicas más, relevadas a lo largo del tramo de la ruta nacional 237, a la altura del kilómetro 1.591, utilizando productos aptos para tal fin.