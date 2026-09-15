Es camionero. En alguna de sus rutas por Neuquén no tuvo mejor idea que bajarse de su vehículo y dejar plasmados dos nombres en una roca. Lo hizo nada más ni nada menos que en un Parque Nacional, uno de los más importantes del país. Lo descubrieron y ahora cumplió una sanción por realizar el grafiti.
Grafiteó una pared del parque Nahuel Huapi pero lo descubrieron: la sanción que le dieron
El 26 de diciembre de 2025, un vecino filmó a un camionero realizando grafitis con aerosol de color rojo sobre una formación rocosa ubicada a la vera de la Ruta Nacional 237
El hecho investigado se inició a raíz de la denuncia formulada por la Administración de Parques Nacionales (APN). Allí se informó que el 26 de diciembre de 2025, un vecino filmó a un camionero realizando pintadas con aerosol de color rojo sobre una formación rocosa ubicada a la vera de la Ruta Nacional 237. Ese video fue incorporado por la fiscalía como evidencia a la investigación.
La conducta consistió en la realización de un grafiti con la inscripción “ANA GUSTAVO” en aerosol de color rojo. Al respecto, la denunciante destacó que, según se observa en la filmación aportada, el imputado ignoró las advertencias del vecino que registraba el hecho y continuó realizando la pintada.
La sanción contra el camionero grafitero
El acuerdo alcanzado contempla también que una vez finalizadas las tareas comprometidas, la Administración de Parques Nacionales deberá remitir a la fiscalía un informe en el que se deje constancia del efectivo cumplimiento de las labores de limpieza y de la adecuada restauración del sector afectado, acompañado de registros fotográficos.
Tras un acuerdo de reparación integral impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala, el camionero de 58 años deberá reparar el daño ambiental que ocasionó con grafitis y pintadas sobre formaciones rocosas dentro del paraje Valle Encantado del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén.
De esta manera, el juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, homologó ayer el acuerdo entre las partes y dispuso que el imputado deberá, en el plazo de 90 días, llevar a cabo la restauración y limpieza de su vandalización y del grafiti que el mismo realizó y de otras 11 intervenciones antrópicas más, relevadas a lo largo del tramo de la ruta nacional 237, a la altura del kilómetro 1.591, utilizando productos aptos para tal fin.
En pocas palabras
- Camionero multado: Fue sancionado por realizar grafitis en formaciones rocosas del Parque Nacional Nahuel Huapi en Neuquén.
- Hecho y evidencia: Un vecino filmó al hombre pintando nombres con aerosol rojo; la Administración de Parques Nacionales realizó la denuncia.
- Reparación ambiental: El imputado deberá limpiar y restaurar el daño causado, además de otras pintadas en la Ruta Nacional 237.