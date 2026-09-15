Un abuelo de 81 años vio que a su nieto le estaban robando y mató al delincuente de un escopetazo en la cabeza

Cómo fue el robo que terminó con un delincuente muerto

Según los testimonios reunidos en el lugar, tres hombres armados habían ingresado a un comercio mayorista de alimentos y bebidas con intenciones de robo. Los vecinos advirtieron lo que estaba sucediendo y avisaron a Lorenzo Rivero, abuelo de joven asaltado. El hombre, de 81 años, se dirigió hasta el comercio llevando un arma larga tipo escopeta.

La policía de Buenos Aires intervino ante el crimen. Imagen ilustrativa.

Una vez allí, efectuó varios disparos y uno de ellos alcanzó a uno de los asaltantes.

El delincuente fallecido fue identificado como Nahuel. Los otros dos involucrados fueron identificados como Aníbal Ricardo Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48, quienes sufrieron heridas durante la agresión de los vecinos y posteriormente quedaron detenidos.

La balacera también dejó heridos al abuelo y a su nieto. Rivero recibió un disparo en el tórax y debió ser operado de urgencia, mientras que el joven asaltado sufrió una herida de bala en la mano derecha.

Un delincuente muerto tras un intento de asalto al negocio de un joven. El abuelo del asaltado lo ultimó a escopetazos. Foto: gentileza

Qué armas secuestró la Policía

Durante las tareas realizadas en el lugar, los investigadores secuestraron dos armas de fuego dentro del domicilio de Rivero. Al delincuente muerto, en tanto, le encontraron un cuchillo y un revólver.

La causa quedó en manos de la UFI N°4 de Moreno y fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.