Un violento intento de robo terminó con un delincuente muerto y otros dos detenidos en el partido bonaerense de Moreno. El episodio ocurrió cuando un abuelo de 81 años acudió en defensa de su nieto, que era víctima de un asalto en su comercio.
Un abuelo de 81 años vio que a su nieto le estaban robando y mató al delincuente de un escopetazo en la cabeza
Un abuelo defendió a su nieto durante un robo en Moreno y mató a uno de los delincuentes. Otros dos fueron reducidos por vecinos
Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre un hombre que se encontraba tendido en la vía pública. Cuando llegaron los efectivos del Comando de Patrullas, encontraron al sospechoso muerto, con una herida de bala en el cráneo y un arma de fuego en una de sus manos.
A pocos metros, un grupo de vecinos mantenía reducidos a otros dos hombres, quienes habían sido agredidos antes de la llegada de los agentes.
Cómo fue el robo que terminó con un delincuente muerto
Según los testimonios reunidos en el lugar, tres hombres armados habían ingresado a un comercio mayorista de alimentos y bebidas con intenciones de robo. Los vecinos advirtieron lo que estaba sucediendo y avisaron a Lorenzo Rivero, abuelo de joven asaltado. El hombre, de 81 años, se dirigió hasta el comercio llevando un arma larga tipo escopeta.
Una vez allí, efectuó varios disparos y uno de ellos alcanzó a uno de los asaltantes.
El delincuente fallecido fue identificado como Nahuel. Los otros dos involucrados fueron identificados como Aníbal Ricardo Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48, quienes sufrieron heridas durante la agresión de los vecinos y posteriormente quedaron detenidos.
La balacera también dejó heridos al abuelo y a su nieto. Rivero recibió un disparo en el tórax y debió ser operado de urgencia, mientras que el joven asaltado sufrió una herida de bala en la mano derecha.
Qué armas secuestró la Policía
Durante las tareas realizadas en el lugar, los investigadores secuestraron dos armas de fuego dentro del domicilio de Rivero. Al delincuente muerto, en tanto, le encontraron un cuchillo y un revólver.
La causa quedó en manos de la UFI N°4 de Moreno y fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.
En pocas palabras
- Abuelo de 81 años: mató a un delincuente de un escopetazo al defender a su nieto.
- Robo en Moreno: tres asaltantes intentaron robar un comercio y dos fueron reducidos por vecinos.
- Heridos en el tiroteo: el abuelo y su nieto también sufrieron heridas durante el enfrentamiento.