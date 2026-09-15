El director técnico de fútbol Pedro Troglio, actual DT de Banfield, solicitó formalmente a la Justicia la detención inmediata de Diego Lacki, señalado como uno de los principales responsables de la firma desarrolladora ABES en el marco de una causa penal por una presunta megaestafa inmobiliaria.
La estafa por 157.000 dólares que sufrió un reconocido director técnico de fútbol
El expediente judicial investiga una estafa estimada en cerca de 20 millones de dólares y afecta a aproximadamente 160 damnificados
El expediente judicial investiga un perjuicio económico estimado en cerca de 20 millones de dólares y afecta a aproximadamente 160 damnificados, entre los cuales figura el propio exjugador y director técnico, quien invirtió al menos 157.000 dólares en los proyectos de la compañía.
Como parte de la ampliación de la querella presentada por su representación legal, el estratega aportó pruebas clave consistentes en 66 audios de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y diversos comprobantes de transferencias bancarias enviadas a cuentas radicadas en la ciudad estadounidense de Miami que consumaron la estafa.
Las pruebas de la estafa que aportó Pedro Troglio
En las grabaciones incorporadas al expediente, el empresario Diego Lacki detalla el funcionamiento de las operaciones comerciales, detalla las condiciones ofrecidas a los inversores e instruye sobre montos mínimos de giro de capital, enfatizando en uno de los mensajes: "Lo único que te pido es que cualquier transferencia que hagan siempre supere los veinte, ¿sí? Para no hacerlo tan, tan largo. De veinte para arriba, mínimo".
En los mismos archivos de audio difundidos en la causa por estafa, el acusado también mencionaba vínculos personales y reuniones con figuras del ámbito deportivo, expresando en uno de sus diálogos: “¡Qué lindo la pasamos anoche, Fer! Espectacular. A Pedro no lo conocía, y es un fenómeno, un tipazo total”.
Asimismo, abordaba los mecanismos legales de captación al seccionar la confianza entre los participantes: “Si vos juntás 5 inversores que no tienen una afinidad directa, que no son íntimos amigos o personas de mucha confianza, para eso tenés la instrumentación jurídica, Fer”, y el estafador prometía beneficios particulares bajo el argumento de “tendré una super atención y le voy a hacer un muy buen número para que haga un buen negocio”.
A raíz de estos elementos probatorios, la querella de Pedro Troglio también requirió que otras dos personas vinculadas a la firma sean citadas a prestar declaración indagatoria en la investigación por estafa.
En pocas palabras
- Pedro Troglio: El director técnico denunció una estafa millonaria por 157.000 dólares.
- Acusado: Diego Lacki, señalado como responsable de la firma ABES, es investigado por la presunta megaestafa inmobiliaria.
- Evidencia: Troglio aportó 66 audios de WhatsApp y comprobantes bancarios como pruebas de la maniobra.