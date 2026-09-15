La estafa por 157.000 dólares que sufrió un reconocido director técnico de fútbol

El actual DT de Banfield aseguró haber sufrido una estafa.

Las pruebas de la estafa que aportó Pedro Troglio

En las grabaciones incorporadas al expediente, el empresario Diego Lacki detalla el funcionamiento de las operaciones comerciales, detalla las condiciones ofrecidas a los inversores e instruye sobre montos mínimos de giro de capital, enfatizando en uno de los mensajes: "Lo único que te pido es que cualquier transferencia que hagan siempre supere los veinte, ¿sí? Para no hacerlo tan, tan largo. De veinte para arriba, mínimo".

En los mismos archivos de audio difundidos en la causa por estafa, el acusado también mencionaba vínculos personales y reuniones con figuras del ámbito deportivo, expresando en uno de sus diálogos: “¡Qué lindo la pasamos anoche, Fer! Espectacular. A Pedro no lo conocía, y es un fenómeno, un tipazo total”.

El actual DT de Banfield aseguró haber sufrido una estafa.

Asimismo, abordaba los mecanismos legales de captación al seccionar la confianza entre los participantes: “Si vos juntás 5 inversores que no tienen una afinidad directa, que no son íntimos amigos o personas de mucha confianza, para eso tenés la instrumentación jurídica, Fer”, y el estafador prometía beneficios particulares bajo el argumento de “tendré una super atención y le voy a hacer un muy buen número para que haga un buen negocio”.

A raíz de estos elementos probatorios, la querella de Pedro Troglio también requirió que otras dos personas vinculadas a la firma sean citadas a prestar declaración indagatoria en la investigación por estafa.