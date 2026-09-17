El motivo por el que extraditaron a un ciudadano peruano que estaba detenido

La policía de Buenos Aires había logrado la detención del hombre.

La detención y extradición del peruano

Fuentes oficiales informaron que el señalado fue atrapado en el barrio porteño de Chacarita, en su subdivisión de la zona de Fraga. La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a instancias de la auxiliar fiscal Natalia Pla, obtuvo la prisión preventiva y posterior expulsión del país del hombre.

El detenido fue obligado a usar el artefacto de geoposicionamiento por el mencionado delito para poder custodiar que no se escape. Sin embargo, las autoridades notaron que el ciudadano peruano se había removido el dispositivo. Ante esto, la auxiliar fiscal Pla de la UFLA Norte solicitó la prisión preventiva y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N 2, subrogado por Julio Rebequi, convalidó la medida por 45 días.

El sujeto estaba detenido con tobillera electrónica. Imagen ilustrativa.

Al tener en cuenta los antecedentes del señalado y después de haber verificado que su situación migratoria era irregular, la auxiliar fiscal pidió la expulsión del país. Además, tendrá prohibido el reingreso a territorio nacional de hombre peruano.

Esta última imposición fue ordenada por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 30, a cargo de Juan José Cavallari, luego del pedido de la Dirección Nacional de Migraciones. De esta forma, se espera que en los próximos días se confirme la extradición del joven que está detenido por narcotraficante.