"Me vienen tirando, guarden a los chicos", el grito antes del crimen de Leonel Ortiz

Cristian Cabrera, el primer detenido por el crimen de Leonel Ortiz -se pixela su rostro para no entorpecer la rueda de personas-.

La secuencia previa al crimen de Leonel Ortiz

En base a las distintas declaraciones que ya constan en el expediente, el problema comenzó en la mañana del lunes por un robo que sufrió la hija de Cristian Cabrera, quien reside en la Villa Junín, donde le sustrajeron electrodomésticos y otros elementos. La joven junto a su padre -quien vive en el barrio San Martín- encararon a 2 hermanos mayores de Leonel Ortiz que estaban tomando un vino en caja.

Fuentes judiciales detallaron que Matías Poroto Ortiz y Daniel Ortiz negaron el robo. Cristian Cabrera y su hija les dijeron que iban a revisar una cámara de seguridad y, si efectivamente no eran ellos, les iban a pedir disculpas. Pero minutos después regresaron junto a otros sujetos, algunos de ellos encapuchados y armados.

Los hermanos Ortiz alcanzaron a correr y esconderse arriba del techo de su casa. Un testigo detalló que Cristian Cabrera les "vació un cargador" aunque no logró herirlos. Por ese motivo intentaron prenderle fuego la casa.

El presunto autor de los disparos

Con el correr de las horas, la situación en la villa Junín no se calmó. Lejos de eso, la tensa calma se rompió a las 21 cuando los atacantes volvieron a aparecer en un auto rojo -algunos testigos dijeron que también venían en una moto-. "¿Dónde están los giles?", preguntaron. Eran seis en total: la mitad con el rostro tapado y la mitad a cara descubierta -entre los que se encontraría Cristian Cabrera-.

Los hermanos Ortiz comenzaron a correr en dirección a la casa de familia. "¡Me vienen tirando, guarden a los chicos!", gritó un de ellos. Pero fue tarde: Leonel Ortiz recibió 3 balazos que terminaron con su vida en cuestión de minutos. Poroto Ortiz también resultó herido pero se salvó por centímetros ya que la bala le perforó una oreja. "Mami, me pegaron", le dijo a su progenitora.

En este punto hay una declaración que puede ser clave: el autor de los disparos no fue Cristian Cabrera. Fue otro sujeto que describió como "gordito, petisito, con cara de chinito". De hecho, el miércoles se presentó un familiar de Leonel Ortiz quien aportó un perfil de Facebook del presunto autor de los disparos y sus características morfológicas coinciden con esa descripción.

La investigación está lejos de cerrar el círculo de sospechosos y los pesquisas avanzan en busca de identificar y detener a los presuntos cómplices del crimen de Leonel Ortiz.