La Policía de Mendoza detuvo a un menor de edad que llevaba una importante cantidad de droga en Guaymallén. El operativo ocurrió durante un patrullaje de rutina a cargo de la Unidad Motorizada en las calles del barrio Huarpes, cuando los efectivos advirtieron la presencia del sospechoso.
Atraparon a un menor con más de un kilo de cocaína oculto en un bolso en Guaymallén
El menor descartó un bolso en una acequia durante la huida. La Policía recuperó el equipaje y secuestró 55 envoltorios y un ladrillo de droga
Cerca de las 21.20, los policías patrullaban la intersección de calles Moluches y El Zorzal cuando divisaron a un joven circulando en bicicleta. Al percatarse de la presencia de los móviles policiales, el sospechoso emprendió una huida, lo que dio inicio a un breve seguimiento.
Descarte en la acequia y aprehensión a los pocos metros
Durante la persecución, los efectivos observaron el momento preciso en que el joven se desprendió de un bolso que llevaba consigo, arrojándolo hacia el interior de una acequia para intentar desvincularse del material ilícito. Sin perder de vista la maniobra, parte del personal resguardó el elemento descartado mientras el resto de la patrulla continuó el rastrillaje.
La policía logró interceptar y aprehender al menor a unos 100 metros del lugar donde se había deshecho del bulto. El aprehendido fue reducido de inmediato y trasladado a la dependencia policial para su correspondiente identificación y resguardo.
Un ladrillo compacto y decenas de envoltorios de droga
En la sede policial y ante la presencia de un testigo presencial, se procedió a la apertura e inspección del bolso recuperado. En su interior, las autoridades hallaron 50 envoltorios pequeños con un peso de 28 gramos de cocaína, otros cinco envoltorios de mayor tamaño que sumaban 107 gramos y un elemento compacto tipo "ladrillo" que arrojó un peso de 1.050 gramos.
Personal especializado de la Lucha Contra el Narcotráfico realizó los reactivos químicos correspondientes, confirmando que la sustancia incautada era cocaína de máxima pureza, alcanzando un peso total de 1.185 gramos. El menor quedó formalmente a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
En pocas palabras
- Menor detenido: la Policía de Mendoza aprehendió a un joven con más de un kilo de cocaína en Guaymallén.
- Hallazgo de droga: se secuestró un bolso con 55 envoltorios y un ladrillo de cocaína arrojado en una acequia.
- Causa judicial: el aprehendido quedó a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes.