Atraparon a un menor con más de un kilo de cocaína oculto en un bolso en Guaymallén

La policía logró interceptar y aprehender al menor a unos 100 metros del lugar donde se había deshecho del bulto. El aprehendido fue reducido de inmediato y trasladado a la dependencia policial para su correspondiente identificación y resguardo.

El procedimiento se inició en la intersección de Moluches y El Zorzal, en el barrio Huarpes de Guaymallén.

Un ladrillo compacto y decenas de envoltorios de droga

En la sede policial y ante la presencia de un testigo presencial, se procedió a la apertura e inspección del bolso recuperado. En su interior, las autoridades hallaron 50 envoltorios pequeños con un peso de 28 gramos de cocaína, otros cinco envoltorios de mayor tamaño que sumaban 107 gramos y un elemento compacto tipo "ladrillo" que arrojó un peso de 1.050 gramos.

Tras el secuestro del estupefaciente y la bicicleta, el menor fue derivado a la Justicia tras ser imputado por infracción a la Ley 23.737.

Personal especializado de la Lucha Contra el Narcotráfico realizó los reactivos químicos correspondientes, confirmando que la sustancia incautada era cocaína de máxima pureza, alcanzando un peso total de 1.185 gramos. El menor quedó formalmente a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.