Sorpresa en un jardín de infantes por un nene de 2 años que acudió con 71 envoltorios de cocaína

Al tomar el objeto para revisar su interior, la docente descubrió varios envoltorios transparentes con una sustancia blanca. Ante la sospecha de que se tratara de drogas, las autoridades del establecimiento resguardaron el bolso, llamaron de inmediato al 911 y notificaron a la Secretaría de Salud y Desarrollo.

A los pocos minutos, la madre regresó al centro de cuidado infantil tras percatarse del extravío:

Exigencia ante las maestras: La mujer exigió que le devolvieran el monedero que había dejado por error.

La mujer exigió que le devolvieran el monedero que había dejado por error. Insólita justificación: Durante el intercambio con el personal, llegó a manifestar que el contenido del bolso era algo "con lo que sustentaba a sus hijos menores".

Durante el intercambio con el personal, llegó a manifestar que el contenido del bolso era algo "con lo que sustentaba a sus hijos menores". Firme postura docente: Las docentes se negaron rotundamente a entregarle el objeto y esperaron el arribo de las fuerzas de seguridad.

Tras la negativa de las autoridades, la mujer se retiró del lugar junto al nene de dos años. Tiempo después volvió acompañada por su madre —abuela de los chicos— para buscar a la nena de tres años que continuaba en la otra sala, encontrándose ya con el personal policial en el predio.

Intervención de la FPA y resguardo de los menores

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) acudieron al establecimiento y realizaron las pruebas químicas de campo sobre el material incautado. Los análisis confirmaron que la sustancia era cocaína, contabilizando un total de 71 envoltorios transparentes.

La causa quedó radicada en la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico bajo la carátula de presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Por disposición judicial, la droga fue secuestrada y la madre resultó detenida y puesta a disposición de la Justicia para determinar el origen de la sustancia.

Paralelamente, se activaron los protocolos estatales para garantizar la contención de los dos niños. Las autoridades dispusieron que tanto el pequeño de dos años como su hermana de tres quedaran inmediatamente bajo el cuidado y resguardo de su abuela materna.