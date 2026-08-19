Imputaron a Fernando Cerimedo por tentativa de femicidio y seguirá detenido en Bolivia

La agresión contra Beller dejó a la víctima con heridas causadas por tres impactos de bala. Ante la gravedad institucional de las acusaciones por la tentativa de femicidio, la Fiscalía argumentó que la permanencia en prisión preventiva resulta indispensable para evitar cualquier maniobra de encubrimiento. La resolución busca garantizar que el imputado permanezca a disposición del tribunal durante la etapa preparatoria del juicio.

La causa por tentativa de femicidio no tendrá secreto de sumario

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, confirmó que el expediente no mantendrá carácter secreto. La decisión respondió a una solicitud expresa de la víctima, quien denunció presuntas irregularidades y posibles maniobras de encubrimiento por parte de efectivos pertenecientes a las fuerzas de seguridad locales.

Con esta resolución, el juez a cargo de la investigación por la tentativa de femicidio garantizó el libre acceso a la información para las partes querellantes. El tribunal notificó que las actuaciones se mantendrán públicas para velar por la transparencia de las diligencias probatorias, ordenando la emisión inmediata de los requerimientos que formule el Ministerio Público Fiscal durante el transcurso del proceso.

El Gobierno boliviano aclaró la situación tras la tentativa de femicidio

Ante la repercusión internacional del caso, voceros oficiales del Poder Ejecutivo de Bolivia descartaron cualquier tipo de beneficio hacia Fernando Cerimedo. Desde el Palacio Quemado aclararon que el estratega comunicacional argentino colaboró en forma externa durante la campaña electoral previa del actual mandatario Rodrigo Paz, pero precisaron que en la actualidad no desempeñaba tareas como funcionario público ni poseía vinculación orgánica con el Estado.

Mientras la abogada Nadia Beller evoluciona bajo atención médica, los investigadores judiciales avanzan en la recolección de pruebas mecánicas y balísticas para esclarecer la autoría material e intelectual del ataque contra la profesional.