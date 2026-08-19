La Justicia de Bolivia imputó por tentativa de femicidio al consultor político argentino Fernando Cerimedo, en relación con el ataque a balazos sufrido por su expareja, la abogada Nadia Beller. El estratega digital rehusó declarar ante los fiscales intervinientes, quienes ordenaron que permanezca privado de la libertad bajo estricta custodia policial para evitar el peligro de escape que presenta la causa.
Imputaron a Fernando Cerimedo por tentativa de femicidio y seguirá detenido en Bolivia
El consultor argentino rehusó declarar tras el ataque a balazos contra su expareja. La Justicia boliviana dictó la prisión preventiva por riesgo de escape
Fernando Cerimedo, especialista en campañas a través de redes sociales, fue asesor político del presidente Javier Milei y fue relacionado con el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. Fundó el portal oficialista La Derecha Diario. Cerimedo figura como asesor presidencial en Bolivia, vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Imputación por tentativa de femicidio y prisión preventiva
La Fiscalía General de Bolivia resolvió imputar formalmente a Fernando Cerimedo como presunto autor intelectual del hecho ocurrido en las inmediaciones de un hotel en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La investigación judicial cobró fuerza luego de que la expareja del especialista en comunicación, la activista Nadia Beller, de 33 años, fuera atacada por dos personas armadas que simulaban trabajar como repartidores a domicilio.
La agresión contra Beller dejó a la víctima con heridas causadas por tres impactos de bala. Ante la gravedad institucional de las acusaciones por la tentativa de femicidio, la Fiscalía argumentó que la permanencia en prisión preventiva resulta indispensable para evitar cualquier maniobra de encubrimiento. La resolución busca garantizar que el imputado permanezca a disposición del tribunal durante la etapa preparatoria del juicio.
La causa por tentativa de femicidio no tendrá secreto de sumario
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, confirmó que el expediente no mantendrá carácter secreto. La decisión respondió a una solicitud expresa de la víctima, quien denunció presuntas irregularidades y posibles maniobras de encubrimiento por parte de efectivos pertenecientes a las fuerzas de seguridad locales.
Con esta resolución, el juez a cargo de la investigación por la tentativa de femicidio garantizó el libre acceso a la información para las partes querellantes. El tribunal notificó que las actuaciones se mantendrán públicas para velar por la transparencia de las diligencias probatorias, ordenando la emisión inmediata de los requerimientos que formule el Ministerio Público Fiscal durante el transcurso del proceso.
El Gobierno boliviano aclaró la situación tras la tentativa de femicidio
Ante la repercusión internacional del caso, voceros oficiales del Poder Ejecutivo de Bolivia descartaron cualquier tipo de beneficio hacia Fernando Cerimedo. Desde el Palacio Quemado aclararon que el estratega comunicacional argentino colaboró en forma externa durante la campaña electoral previa del actual mandatario Rodrigo Paz, pero precisaron que en la actualidad no desempeñaba tareas como funcionario público ni poseía vinculación orgánica con el Estado.
Mientras la abogada Nadia Beller evoluciona bajo atención médica, los investigadores judiciales avanzan en la recolección de pruebas mecánicas y balísticas para esclarecer la autoría material e intelectual del ataque contra la profesional.
En pocas palabras
- Fernando Cerimedo: fue imputado por tentativa de femicidio en Bolivia tras ataque a su expareja.
- Prisión preventiva: la Justicia boliviana dictó su detención para evitar riesgo de fuga.
- Vínculos: el consultor político asesoró a Javier Milei y trabajó para el gobierno de Rodrigo Paz.