Un conductor inhabilitado por alcoholemia positiva fue aprehendido tras evadir un control e intentar sobornar a policías. Fue en la tarde de este jueves en el barrio Altos de San Martín, del departamento del mismo nombre.
Estaba inhabilitado para conducir, eludió un control, fue interceptado y quiso sobornar a policías
Un hombre que tenía prohibido manejar, por arrastrar una condena por alcoholemia, quedó detenido acusado de cohecho
El múltiple infractor, un hombre de 45 años, quedó aprehendido acusado de cohecho a disposición de una oficina fiscal.
La situación relatada se produjo cerca de las 17, frente a la manzana E, casa 10, del barrio mencionado en la zona Este de la provincia.
El informe del Ministerio de Seguridad detalló que la personal de Policía Vial San Martín se encontraba realizando maniobras operativas en Ruta Provincial N° 50 y Buen Orden, cuando intentó detener la marcha de un automóvil Renault Sandero, color rojo.
El conductor evadió el control y se dio a la fuga, pero posteriormente fue interceptado en el Barrio Altos de San Martín.
Al solicitarle la documentación, presentó únicamente la cédula de identificación del rodado. Al verificar sus datos mediante , se constató que registraba una inhabilitación administrativa para conducir por alcoholemia positiva.
Al ser notificado de las infracciones y de la correspondiente retención del vehículo, habría intentado sobornar al personal policial, ofreciendo dinero en efectivo y su teléfono celular. El hecho fue presenciado por una mujer que se encontraba como acompañante del rodado.
El conductor fue aprehendido y trasladado al destacamento San Pedro.
El ayudante fiscal de turno, Matías Capizzi, dispuso las actuaciones de rigor, inspección ocular, croquis, el secuestro del vehículo por Policía Vial y que el aprehendido quedara a disposición de la Oficina Fiscal.
En pocas palabras
- Conductor inhabilitado: fue aprehendido tras evadir un control e intentar sobornar a policías.
- Infracción: registraba una inhabilitación administrativa para conducir por alcoholemia positiva y se dio a la fuga.
- Hecho posterior: ofreció dinero y su teléfono celular para evitar la retención del vehículo y las multas.