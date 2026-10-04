Quién era el motociclista de 21 años que murió en un trágico choque en Maipú

Desesperado, el joven detuvo la marcha e intentó asistirlo al tiempo que daba aviso de urgencia a la línea 911. A los pocos minutos arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero los médicos nada pudieron hacer: las graves lesiones que sufrió al impactar contra el bloque de hormigón provocaron su muerte en el acto.

El joven conducía una Rouser NS 200 al momento de perder el control del rodado.

Peritajes y cámaras de seguridad bajo la lupa

En la escena del accidente desplegaron un amplio operativo efectivos de la Comisaría 47, agentes de la Policía Vial y peritos de Científica. Aunque el tramo donde ocurrió la tragedia cuenta con asfalto en perfecto estado e iluminación artificial adecuada sin semáforos ni desniveles de cunetas, las causas que hicieron perder el dominio del rodado siguen siendo un misterio.

Peritos de Científica y la policía trabajaron en la escena sobre calle Emilio Civit.

La causa quedó radicada bajo la carátula de homicidio culposo para determinar con precisión la mecánica del hecho. Los investigadores analizan el material registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el sector para esclarecer si hubo intervención de algún otro vehículo o si se trató de una falla mecánica en la moto.