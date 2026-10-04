Un trágico accidente vial ocurrido este sábado por la noche en Maipú se cobró la vida de un joven de 21 años. La víctima fue identificada como Nahuel Maximiliano Vera Roldán, quien murió en el acto tras perder el control de su moto e impactar de lleno contra un separador de carril.
Quién era el motociclista de 21 años que murió en un trágico choque en Maipú
Un joven de 21 años falleció en el acto tras chocar contra un bloque de hormigón en Maipú. Salió a probar la moto y terminó en tragedia
El fatal accidente se registró cerca de las 20.3o sobre el lateral sur de la calle Emilio Civit, unos metros hacia el este de la intersección con El Marquesado. Según revelaron fuentes policiales y allegados, el joven se desplazaba de este a oeste a bordo de una Rouser NS 200 que acababa de comprar y que había salido a probar a la calle junto con un amigo que marchaba metros más adelante en otra moto.
Un estruendo y la peor imagen sobre el asfalto
La secuencia mortal se desencadenó cuando el acompañante que lideraba la marcha escuchó el seco y brutal estruendo de una frenada a su espalda. Al girar la cabeza para ver qué había sucedido, se encontró con la escena: la moto destrozada y Nahuel inmóvil sobre el asfalto.
Desesperado, el joven detuvo la marcha e intentó asistirlo al tiempo que daba aviso de urgencia a la línea 911. A los pocos minutos arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero los médicos nada pudieron hacer: las graves lesiones que sufrió al impactar contra el bloque de hormigón provocaron su muerte en el acto.
Peritajes y cámaras de seguridad bajo la lupa
En la escena del accidente desplegaron un amplio operativo efectivos de la Comisaría 47, agentes de la Policía Vial y peritos de Científica. Aunque el tramo donde ocurrió la tragedia cuenta con asfalto en perfecto estado e iluminación artificial adecuada sin semáforos ni desniveles de cunetas, las causas que hicieron perder el dominio del rodado siguen siendo un misterio.
La causa quedó radicada bajo la carátula de homicidio culposo para determinar con precisión la mecánica del hecho. Los investigadores analizan el material registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el sector para esclarecer si hubo intervención de algún otro vehículo o si se trató de una falla mecánica en la moto.
En pocas palabras
- Trágico accidente: un joven de 21 años falleció tras chocar su moto contra un bloque de hormigón en Maipú.
- Salida de prueba: Nahuel Maximiliano Vera Roldán había comprado la moto recientemente y salía a probarla con un amigo.
- Investigación en curso: se analizan cámaras de seguridad para determinar las causas exactas del fatal siniestro vial.