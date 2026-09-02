Un auxiliar de policía fue echado porque envió correos electrónicos con insultos y términos ofensivos y agraviantes dirigidos a las autoridades de la Inspección General de Seguridad.
Un policía fue echado por insultar al jefe de la Inspección de Seguridad por correo electrónico
El policía también agravió al instructor de un sumario a través de correos electrónicos. Tenía antecedentes disciplinarios
La cesantía de Leonardo Sebastián Tonon Gallardo fue impuesta por el Ministerio de Seguridad y publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Mercedes Rus.
Al cierre de una investigación administrativa, se determinó que, con su conducta, el auxiliar de la Policía de Mendoza violó gravemente el Régimen Disciplinario Policial y el decoro institucional esperado de su cargo.
El policía echado tenía antecedentes disciplinarios
Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia, ratificó la expulsión definitiva de Tonon Gallardo debido a la gravedad de sus faltas y sus antecedentes desfavorables.
La sanción expulsiva de cesantía se fundamentó en las siguientes causas específicas detalladas en las actuaciones administrativas del expediente:
- El 28 de julio de 2022 envió dos correos electrónicos desde su casilla oficial hacia el correo del Instructor Sumariante (Nicolás Romano) y la Mesa de Entradas de la Inspección de Seguridad (IGS). En estos mensajes, que correspondían a respuestas a notificaciones formales del proceso disciplinario, vertió insultos, improperios y un alto grado de agravio verbal.
- Su conducta implicó una falta grave de respeto y consideración, ejerciendo violencia moral directa contra el Instructor Sumariante, Nicolás Romano, y contra el Presidente de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas.
- Su accionar fue calificado como "abusivo, arbitrario y discriminatorio", afectando de manera directa el decoro exigible, el respeto al uniforme y la imagen de la Institución Policial.
- Este comportamiento constituyó una infracción dolosa al artículo 100 inciso 1) de la Ley 6.722, el cual sanciona expresamente el incumplimiento o la transgresión dolosa de los principios y procedimientos básicos de actuación policial.
- Al resolverse este sumario, el agente ya acumulaba un historial disciplinario grave que incluía otras sanciones expulsivas previas:
- Sanción de cesantía (Resolución 5236-Seguridad y Justicia de 2025) por la comisión de faltas administrativas originadas en un expediente por averiguación de lesiones.
- Sanción de cesantía sujeta a exoneración (Resolución 1205-Seguridad y Justicia de 2026) derivado de actuaciones administrativas por averiguación de amenazas simples.
Tras acreditarse de forma concluyente las faltas mediante la prueba de los correos electrónicos, y habiéndose certificado el cumplimiento de las etapas procesales y del derecho de defensa, la Ministra de Seguridad y Justicia resolvió aplicar la cesantía definitiva.
En pocas palabras
- Policía expulsado: un auxiliar fue cesanteado por enviar correos con insultos a autoridades de la Inspección General de Seguridad.
- Antecedentes graves: el agente ya contaba con sanciones previas, incluyendo dos cesantías anteriores.
- Faltas detalladas: la sanción se fundamentó en improperios y agravios virtuales contra un instructor y el titular de la IGS.