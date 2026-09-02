Un policía fue echado por insultar al jefe de la Inspección de Seguridad por correo electrónico

La cesantía de Leonardo Sebastián Tonon Gallardo fue impuesta por el Ministerio de Seguridad y publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Mercedes Rus.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Foto: Gobierno de Mendoza

Al cierre de una investigación administrativa, se determinó que, con su conducta, el auxiliar de la Policía de Mendoza violó gravemente el Régimen Disciplinario Policial y el decoro institucional esperado de su cargo.