Allanamientos por abigeato: robo de ganado, 20 detenidos y un dato inquietante sobre la carne molida

Un operativo policial contra el robo de ganado y la faena clandestina terminó con 20 personas detenidas en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti

"Lo importante era saber a dónde llegaba ese producto que de alguna forma terminaba en el consumidor", detalló la funcionaria.

Cómo funcionaba la banda que robaba y faenaba ganado

Rus explicó que los animales eran cazados o robados en distintas zonas y luego trasladados en motos por huellas hasta diferentes puestos ubicados en lugares de difícil acceso.

"Se cazaba en distintas zonas donde la vigilancia es muy compleja, después se trasladaba en moto por distintas huellas esos animales a distintos puestos también atomizados en lugares de difícil acceso y después eso era comercializado en distintas carnicerías", detalló.

La investigación puso bajo la lupa a varias carnicerías que presuntamente formaban parte del circuito de comercialización.

"En distintos domicilios encontramos armas que son las propias de la casa, con miras, con miradores nocturnos, con cámaras especiales, que todo esto tiene por fin ejecutar eficazmente la caza de estos animales", señaló.

"Acá no solo es lo delictual, sino también es la sanidad y la salud pública en este sistema", sostuvo Rus.

20 detenidos y uno de los cabecillas a disposición de la Justicia

El operativo, llevado a cabo en la mañana de este miércoles, permitió detener a 20 personas. Dos de ellas fueron encontradas en Uspallata y el resto en distintos puntos de Las Heras.

Entre los detenidos se encuentra, según confirmó la ministra, uno de los principales cabecillas de la banda investigada por abigeato.

La ministra Mercedes Rus contó detalles de la investigación que terminó con una banda de faena clandestina. Foto: Matías Pascualetti

Los investigadores también detectaron, mediante drones, un vehículo que estaba escondido en un rancho y que terminó teniendo un pedido de captura por robo.

Carne molida, ¿de guanaco y de caballo?

Durante la entrevista, Rus reveló un dato aportado por la Cámara de Abastecedores de Carne que, según consideró, permite dimensionar el impacto que puede tener la faena clandestina en el mercado legal: "Un carnicero me dijo, donde yo antes vendía 100 gramos de carne molida, ahora vendo 800 gramos de carne molida".

Y explicó: "Mucho de la faena clandestina termina justamente en este producto, en la carne molida, que es donde es más fácil de disimular la carne de guanaco, de caballo y demás", afirmó.

La funcionaria señaló que los operativos apuntan precisamente a cortar ese circuito y quitarle rentabilidad a quienes participan de la actividad ilegal.

"Lo que hay que cortarle es el lucro a esta gente, el dinero que obtienen por todo este proceso que empieza con el robo de un animal y que termina en una carnicería", sostuvo.

Tres carnicerías en la mira

Según expresó Rus, la organización desbaratada en Las Heras involucraba al menos 3 carnicerías y 4 puestos donde se realizaba la faena, además de otros puntos que continúan bajo investigación.

Otro allanamiento terminó con 34 kilos de cocaína secuestrados

La ministra también se refirió al operativo contra el narcotráfico realizado este martes, que terminó con el secuestro de 34 kilos de cocaína y 3 detenidos.

Rus destacó que la droga tenía como destino la provincia de Mendoza y sostuvo que el procedimiento permitió evitar que fuera distribuida.

Según explicó, los 34 kilos secuestrados podrían transformarse en una cantidad considerablemente mayor, “cerca de 70 u 80 kilos”, una vez fraccionados para su comercialización.

Rus estimó que la carga secuestrada tenía un valor cercano a U$S 136.000.

En ese procedimiento fueron detenidas 3 personas: una que se encontraba en el lugar donde fue hallada la droga y otras dos que intentaban escapar en un vehículo.