El aberrante crimen de Cecilia Emilce Lazcano, una joven de apenas 16 años que fue atacada en la pequeña localidad de Alvear, provincia de Corrientes, conmociona a la comunidad a medida que se revelan detalles cada vez más escalofriantes.
Un "bulto" en la puerta, una pala y chats borrados: la escalofriante trama detrás de la adolescente degollada
La investigación por el brutal ataque dio un giro dramático, y los investigadores descartaron por completo la hipótesis de suicidio
En las primeras horas tras el hallazgo de la víctima, las lesiones superficiales en sus muñecas orientaron las autoridades hacia un probable suicidio. Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia evidenció que la adolescente falleció por profundas y certeras heridas vasculares en el cuello con un arma blanca.
La caminata previa y el pedido de auxilio agonizante
La tragedia comenzó a tejerse durante la madrugada del 16 de julio. Cecilia se encontraba durmiendo en la vivienda de una amiga cuando, cerca de las 3, decidió retirarse para encontrarse con un conocido en un sector abandonado de la zona.
Las cámaras de seguridad del municipio captaron los momentos previos al horror: la joven caminaba a la par de su compañero de escuela. El muchacho vestía un buzo gris y llevaba en su mano derecha una pala de mano.
Pocos minutos después vino el momento de la agresión. Malherida y desangrándose, la joven logró desplazarse cientos de metros hasta la casa de una vecina.
Cuando finalmente abrió la puerta, la mujer descubrió una escena de terror. Ante la llegada de los primeros policías, Cecilia intentó comunicar quién la había atacado, pero el corte profundo en su garganta le impedía articular palabra alguna. Trágicamente, falleció cuando era trasladada hacia el hospital de la capital correntina.
Mensajes borrados y un macabro plan pactado
En un primer interrogatorio, el joven sospechoso negó rotundamente haberse cruzado con la víctima. No obstante, las sospechas se incrementaron de inmediato cuando los peritos detectaron que había borrado por completo el historial de conversaciones de su teléfono celular.
Al recuperar el contenido mediante tareas de ciberseguridad, salieron a la luz revelaciones escalofriantes. Lejos de ser un cruce fortuito, el ataque guardaba una planificación previa acordada con su novia.
Dos días antes del hecho, la chica de 17 años le consultó por mensaje si "ocurriría lo conversado". Él respondió afirmativamente asegurando que tenía todo preparado.
Minutos después del salvaje ataque en la estación, el chico le escribió a su pareja: "Sí, lo hice". Segundos más tarde agregó desesperado que la situación se le había salido de control porque Cecilia no moría.
Durante el allanamiento a la vivienda del agresor, la Policía secuestró cuadernos y cartas con pasajes bíblicos, contenido místico y extraños escritos con alusiones directas al "corazón" de otra persona.
Homicidio agravado por ensañamiento y alevosía
El fiscal de la causa dispuso la inmediata detención del joven por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, ordenando su traslado e institucionalización provisoria en un centro de contención juvenil.
Por su parte, la novia fue imputada como coautora del hecho bajo la misma carátula y se le otorgó la prisión domiciliaria mientras continúa el peritaje de sus dispositivos electrónicos. La Justicia no descarta la participación de un tercer involucrado en la trama.
En pocas palabras
- Crimen de adolescente: descartan suicidio en la investigación de Cecilia Emilce Lazcano, hallada degollada en Corrientes.
- Planificación y chats: el novio y su cómplice borraron mensajes y planificaron el ataque, según chats recuperados.
- Imputación: el joven fue detenido por homicidio agravado; su novia, en prisión domiciliaria, también está imputada.