Un "bulto" en la puerta, una pala y chats borrados: la escalofriante trama detrás de la adolescente degollada

Las cámaras de seguridad del municipio captaron los momentos previos al horror: la joven caminaba a la par de su compañero de escuela. El muchacho vestía un buzo gris y llevaba en su mano derecha una pala de mano.

Pocos minutos después vino el momento de la agresión. Malherida y desangrándose, la joven logró desplazarse cientos de metros hasta la casa de una vecina.

Familiares y amigos de la adolescente marcharon pidiendo justicia.

Cuando finalmente abrió la puerta, la mujer descubrió una escena de terror. Ante la llegada de los primeros policías, Cecilia intentó comunicar quién la había atacado, pero el corte profundo en su garganta le impedía articular palabra alguna. Trágicamente, falleció cuando era trasladada hacia el hospital de la capital correntina.

Mensajes borrados y un macabro plan pactado

En un primer interrogatorio, el joven sospechoso negó rotundamente haberse cruzado con la víctima. No obstante, las sospechas se incrementaron de inmediato cuando los peritos detectaron que había borrado por completo el historial de conversaciones de su teléfono celular.

Al recuperar el contenido mediante tareas de ciberseguridad, salieron a la luz revelaciones escalofriantes. Lejos de ser un cruce fortuito, el ataque guardaba una planificación previa acordada con su novia.

Dos días antes del hecho, la chica de 17 años le consultó por mensaje si "ocurriría lo conversado". Él respondió afirmativamente asegurando que tenía todo preparado.

Minutos después del salvaje ataque en la estación, el chico le escribió a su pareja: "Sí, lo hice". Segundos más tarde agregó desesperado que la situación se le había salido de control porque Cecilia no moría.

Durante el allanamiento a la vivienda del agresor, la Policía secuestró cuadernos y cartas con pasajes bíblicos, contenido místico y extraños escritos con alusiones directas al "corazón" de otra persona.

Homicidio agravado por ensañamiento y alevosía

El fiscal de la causa dispuso la inmediata detención del joven por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, ordenando su traslado e institucionalización provisoria en un centro de contención juvenil.

Por su parte, la novia fue imputada como coautora del hecho bajo la misma carátula y se le otorgó la prisión domiciliaria mientras continúa el peritaje de sus dispositivos electrónicos. La Justicia no descarta la participación de un tercer involucrado en la trama.