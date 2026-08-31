La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme de forma definitiva la prisión perpetua para Diego Fernando Grollino e Ivana Isabel Toledo por el atroz crimen de Uriel Cisneros, un niño de 4 años asesinado en la ciudad de Mar del Plata. El fallo del Máximo Tribunal cerró la última vía de apelación para los acusados y dejó al descubierto los escalofriantes expedientes judiciales que acreditaron un cuadro de violencia infantil extrema donde los agresores actuaban, según se ventiló en la causa, con la intención de divertirse.
"Con la intención de divertirse": golpes, quemaduras y cosas mucho peores a un niño de 4 años
La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua para la pareja que torturó y asesinó a Uriel Cisneros en Mar del Plata. Los detalles de la causa exponen meses de tormentos inhumanos aplicados por puro entretenimiento sadismo.
Meses de martirio y crueldad sin límites
El hecho se descubrió en septiembre de 2015 en una vivienda del barrio Las Avenidas. Cuando los médicos de la ambulancia acudieron al domicilio ante el llamado de emergencia, el pequeño Uriel ya se encontraba sin vida. La autopsia forense determinó que el niño no solo falleció por asfixia por ahorcamiento, sino que había sido sometido durante meses a una rutina de padecimientos sistemáticos mientras estuvo al cuidado de la pareja:
- Múltiples agresiones: El examen médico constató quemaduras con cigarrillos, ataques con líquidos calientes, cortes, fracturas y hematomas internos de distinta data en todo el cuerpo.
- Abusos y tormentos: Los peritos hallaron lesiones compatibles con abusos sexuales y empalamiento.
- Violencia como juego: Los elementos reunidos en la investigación revelaron que la pareja infligía estos castigos físicos y humillaciones "con la intención de divertirse", convirtiendo el sufrimiento del menor en una forma de entretenimiento perverso.
Sentencia firme y condena a la madre biológica
Durante la instrucción del expediente se investigó si los hechos estaban vinculados a rituales religiosos, dado el entorno familiar de una de las acusadas. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata descartó esa hipótesis durante el juicio de 2018 y encuadró el accionar de los imputados en un contexto de sadismo directo y crueldad deliberada.
El tribunal sentenció a Toledo y Grollino a la pena máxima por homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento. En el mismo proceso, la madre biológica del nene, Romina Hernández, fue condenada a cinco años de prisión por abandono de persona seguido de muerte, tras acreditarse que había entregado al menor a los agresores.
Con la reciente resolución firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Justicia argentina dio por agotadas todas las instancias de revisión, dejando las penas de prisión perpetua en estado definitivo.
En pocas palabras
- Corte Suprema: Dejó firme la prisión perpetua para la pareja que torturó y asesinó a Uriel Cisneros.
- Crueldad extrema: Se acreditaron meses de tormentos inhumanos aplicados con fines de entretenimiento sádico.
- Condenas: La pareja recibió perpetua, mientras que la madre fue condenada a cinco años por abandono.