"Con la intención de divertirse": golpes, quemaduras y cosas mucho peores a un niño de 4 años

Meses de martirio y crueldad sin límites

El hecho se descubrió en septiembre de 2015 en una vivienda del barrio Las Avenidas. Cuando los médicos de la ambulancia acudieron al domicilio ante el llamado de emergencia, el pequeño Uriel ya se encontraba sin vida. La autopsia forense determinó que el niño no solo falleció por asfixia por ahorcamiento, sino que había sido sometido durante meses a una rutina de padecimientos sistemáticos mientras estuvo al cuidado de la pareja:

Múltiples agresiones: El examen médico constató quemaduras con cigarrillos , ataques con líquidos calientes, cortes, fracturas y hematomas internos de distinta data en todo el cuerpo.

El examen médico constató , ataques con líquidos calientes, cortes, fracturas y hematomas internos de distinta data en todo el cuerpo. Abusos y tormentos: Los peritos hallaron lesiones compatibles con abusos sexuales y empalamiento .

Los peritos hallaron lesiones compatibles con abusos sexuales y . Violencia como juego: Los elementos reunidos en la investigación revelaron que la pareja infligía estos castigos físicos y humillaciones "con la intención de divertirse", convirtiendo el sufrimiento del menor en una forma de entretenimiento perverso.

Sentencia firme y condena a la madre biológica

Durante la instrucción del expediente se investigó si los hechos estaban vinculados a rituales religiosos, dado el entorno familiar de una de las acusadas. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata descartó esa hipótesis durante el juicio de 2018 y encuadró el accionar de los imputados en un contexto de sadismo directo y crueldad deliberada.