Montaron un falso allanamiento y robaron más de 30 millones de pesos: el escándalo que salpica a la Policía

Una vez dentro de la propiedad, la policía redujo a la familia y comenzó a destrozar los ambientes. En medio del registro, llegaron al extremo de romper una pared entera en busca de una caja fuerte inexistente.

La Policía de Córdoba, en la mira por este hecho.

Tras hacerse con más de 30 millones de pesos, los policías desmontaron el disco duro del sistema de cámaras de seguridad para eliminar cualquier evidencia.

La farsa cayó minutos más tarde, cuando el dueño de casa regresó y comenzó a consultar en distintas dependencias policiales y judiciales. La respuesta de las autoridades fue contundente: no existía ninguna orden de allanamiento radicada para ese domicilio.

Las pruebas que hundieron a los policías

El entrecruzamiento de datos reveló dos maniobras desesperadas por encubrir el delito. La primera fue la adulteración del kilometraje, ya que la patrulla oficial había sido alterado para ocultar el recorrido realizado durante la jornada del robo.

La segunda fue el cambio de celulares: los sospechosos habían renovado móviles días después del hecho para evitar que los peritos encontraran conversaciones.

Ante el cúmulo de pruebas, la Justicia federal ordenó la inmediata detención del inspector oficial Matías Mercado y del cabo Emanuel Guardia. Según confirmó TN Noticias, ambos permanecen privados de su libertad, la investigación avanza a paso firme para lograr identificar a los otros dos cómplices.