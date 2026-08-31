Un verdadero escándalo ha salido a la luz tras confirmarse la detención de dos miembros de la Policía Federal Argentina (PFA). Los efectivos están acusados de haber montado un falso allanamiento en la provincia de Córdoba para saquear una casa familiar y sustraer una suma superior a los 30 millones de pesos, además de valiosas joyas y pertenencias de valor.
Montaron un falso allanamiento y robaron más de 30 millones de pesos: el escándalo que salpica a la Policía
Los efectivos se llevaron efectivo, joyas y rompieron una pared buscando una caja fuerte inexistente
El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en el barrio General Pueyrredón, al este de la capital cordobesa. Según consta en la investigación judicial, cuatro policías arribaron al domicilio a bordo de un patrullero oficial, y tres de ellos cubrían sus rostros para no ser identificados.
Un allanamiento inexistente
Los sospechosos engañaron a la dueña de casa, quien se encontraba en el lugar junto a sus hijos, asegurando que contaban con una orden judicial para registrar la casa. Para darle mayor verosimilitud a la maniobra, ingresaron acompañados por un supuesto testigo.
Una vez dentro de la propiedad, la policía redujo a la familia y comenzó a destrozar los ambientes. En medio del registro, llegaron al extremo de romper una pared entera en busca de una caja fuerte inexistente.
Tras hacerse con más de 30 millones de pesos, los policías desmontaron el disco duro del sistema de cámaras de seguridad para eliminar cualquier evidencia.
La farsa cayó minutos más tarde, cuando el dueño de casa regresó y comenzó a consultar en distintas dependencias policiales y judiciales. La respuesta de las autoridades fue contundente: no existía ninguna orden de allanamiento radicada para ese domicilio.
Las pruebas que hundieron a los policías
El entrecruzamiento de datos reveló dos maniobras desesperadas por encubrir el delito. La primera fue la adulteración del kilometraje, ya que la patrulla oficial había sido alterado para ocultar el recorrido realizado durante la jornada del robo.
La segunda fue el cambio de celulares: los sospechosos habían renovado móviles días después del hecho para evitar que los peritos encontraran conversaciones.
Ante el cúmulo de pruebas, la Justicia federal ordenó la inmediata detención del inspector oficial Matías Mercado y del cabo Emanuel Guardia. Según confirmó TN Noticias, ambos permanecen privados de su libertad, la investigación avanza a paso firme para lograr identificar a los otros dos cómplices.
En pocas palabras
- Falso allanamiento: dos policías federales habrían montado un operativo trucho para robar 30 millones de pesos y joyas.
- Modus operandi: los efectivos irrumpieron en una casa de Córdoba, rompieron una pared y se llevaron el dinero.
- Investigación: la justicia federal detuvo a dos policías y busca a otros dos cómplices en la causa.