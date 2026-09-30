Un tribunal de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, condenó a un joven oriundo de la provincia de Chaco a la pena de 6 años de prisión al hallarlo culpable del abuso sexual de una compañera de colegio de 17 años, cometido durante el tradicional viaje de egresados a la ciudad rionegrina. El fallo sentó un fuerte precedente judicial al reafirmar que la falta de consentimiento explícito configura el delito, independientemente de la ausencia de signos de violencia física o resistencia.
Viaje de egresados a Bariloche: abuso, condena a un compañero de colegio y una demanda de $548 millones a la agencia
Un joven recibió una pena de 6 años de prisión por abusar de una compañera durante su viaje de egresados. La familia denunció a la Agencia de Viajes
Tras conocerse la sentencia penal, la familia de la víctima impulsó una demanda civil millonaria contra la empresa de viajes Travel Rock S.A. por casi $548 millones, atribuyéndole el incumplimiento en las obligaciones de control, resguardo y seguridad del contingente estudiantil.
El fallo judicial de Bariloche: la vigencia del consentimiento y los detalles de la pena
El hecho investigado, según el relato de Infobae, ocurrió durante la madrugada del 5 de octubre de 2024 en el marco del viaje de fin de curso que compartían los estudiantes chaqueños. A partir de la reconstrucción realizada durante el debate oral por los jueces Sergio Damián Pichetto, César Ignacio Lafranchi y Marcos Rafael Burgos, se acreditó que la joven había manifestado expresamente su negativa a mantener relaciones sexuales, una postura que no fue respetada por el acusado.
Entre las consideraciones técnicas y jurídicas más relevantes expuestas por el tribunal destacan:
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La sentencia remarcó que el consentimiento debe ser libre y mantenerse durante todo el acto, pudiendo ser retirado en cualquier momento.
La ausencia de marcas de forcejeo, gritos o lesiones genitales en las pericias médicas no fue interpretada como una señal de consentimiento por parte de la adolescente.
Los magistrados respaldaron la versión de la víctima a través de los mensajes de audio que le envió desesperada a su hermana pocas horas después del ataque.
Aunque la condena aún no se encuentra firme, la Justicia le impuso al joven la prohibición de salir del país y la restricción absoluta de acercamiento o contacto con la denunciante.
Demanda a Travel Rock por $548 millones: depresión, incapacidad y responsabilidad empresarial
De manera paralela a la causa penal, la familia de la joven —quien actualmente tiene 19 años— inició una acción de daños y perjuicios contra la firma comercializadora Travel Rock S.A. ante los tribunales del fuero Civil y Comercial de la provincia de Chaco. El reclamo económico asciende exactamente a $547.921.752,76 e incluye rubros por incapacidad física y psicológica, daño moral, tratamientos de salud, pérdida de oportunidades y daño punitivo.
El planteo legal interpuesto por la defensa de la víctima se fundamenta en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, señalando que la contratación del paquete estudiantil obligaba a la agencia a garantizar un estricto deber de seguridad y cuidado, pero que este falló cuando la empresa permitió el cambio imprevisto de habitaciones y la libre circulación nocturna de menores sin la supervisión de los coordinadores a cargo.
Además se destaca en la denuncia que la joven abusada actualmente secuelas tales como: un cuadro de depresión severa y presenta una incapacidad estimada del 30%, lo que condiciona su desarrollo académico y laboral.
En pocas palabras
- Condenaron a un joven: 6 años de prisión por abuso sexual de una compañera en Bariloche.
- Demanda millonaria: La familia de la víctima reclama casi $548 millones a la agencia Travel Rock S.A.
- Fallo pionero: Se reafirma que la falta de consentimiento explícito configura el delito de abuso.