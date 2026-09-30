Viaje de egresados a Bariloche: abuso, condena a un compañero de colegio y una demanda de $548 millones a la agencia

Entre las consideraciones técnicas y jurídicas más relevantes expuestas por el tribunal destacan:

La sentencia remarcó que el consentimiento debe ser libre y mantenerse durante todo el acto, pudiendo ser retirado en cualquier momento.

La ausencia de marcas de forcejeo, gritos o lesiones genitales en las pericias médicas no fue interpretada como una señal de consentimiento por parte de la adolescente.

Los magistrados respaldaron la versión de la víctima a través de los mensajes de audio que le envió desesperada a su hermana pocas horas después del ataque.

Aunque la condena aún no se encuentra firme, la Justicia le impuso al joven la prohibición de salir del país y la restricción absoluta de acercamiento o contacto con la denunciante.

El hecho ocurrió en Bariloche y los jueces sentaron un precedente muy importante

Demanda a Travel Rock por $548 millones: depresión, incapacidad y responsabilidad empresarial

De manera paralela a la causa penal, la familia de la joven —quien actualmente tiene 19 años— inició una acción de daños y perjuicios contra la firma comercializadora Travel Rock S.A. ante los tribunales del fuero Civil y Comercial de la provincia de Chaco. El reclamo económico asciende exactamente a $547.921.752,76 e incluye rubros por incapacidad física y psicológica, daño moral, tratamientos de salud, pérdida de oportunidades y daño punitivo.

El planteo legal interpuesto por la defensa de la víctima se fundamenta en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, señalando que la contratación del paquete estudiantil obligaba a la agencia a garantizar un estricto deber de seguridad y cuidado, pero que este falló cuando la empresa permitió el cambio imprevisto de habitaciones y la libre circulación nocturna de menores sin la supervisión de los coordinadores a cargo.

Además se destaca en la denuncia que la joven abusada actualmente secuelas tales como: un cuadro de depresión severa y presenta una incapacidad estimada del 30%, lo que condiciona su desarrollo académico y laboral.