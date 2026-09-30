Escándalo en el pádel: su compañero de equipo lo denunció por acoso y brujería

El jugador de pádel detenido en Misiones.

La denuncia de la compañera de pádel

La mujer de 37 años expuso ante la Justicia de Misiones que desde julio recibía reiterados mensajes amorosos de un compañero de pádel, pese a que ella no mostraba interés y dijo que, en un principio dejó pasar la situación, pero todo cambió en el último tiempo.

De acuerdo al testimonio dado en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, la mujer dijo haber recibido desde otro número comunicaciones vinculadas a supuestos trabajos de brujería que constaban de fotografías íntimas que serían del acusado y mensajes intimidatorios.

El hecho se denunció enter compañeros de pádel. Imagen ilustrativa.

A partir de los elementos reunidos, la Justicia de Misiones libró una orden de allanamiento, secuestro y detención. El procedimiento se concretó el domingo pasado y terminó con la detención del acusado, además del secuestro de un celular y una CPU, según el informe que se comunicó de manera oficial.

“Los dispositivos fueron incorporados a la causa para las correspondientes medidas periciales, mientras la investigación continúa bajo las directivas de la Justicia para establecer las circunstancias del hecho denunciado”, destaca el parte policial sobre el episodio que sacudió el mundo del pádel.