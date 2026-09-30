Un escandaloso episodio, que incluyó una denuncia a nivel judicial, conmocionó al mundo del pádel en la provincia de Misiones. Una mujer denunció que su compañero de equipo la acosó e incluso que le realizó rituales de brujería en su contra. La Justicia tomó una decisión clave en las primeras horas de la investigación.
Escándalo en el pádel: su compañero de equipo lo denunció por acoso y brujería
La denunciante dijo haber recibido comunicaciones vinculadas a supuestos trabajos de brujería y fotografías íntimas que serían de su compañero de pádel
El hombre apuntado en la denuncia penal fue detenido en la provincia de Misiones acusado de acosar y realizar supuestos rituales contra una compañera de pádel tras una denuncia que fue radicada luego de supuestos “trabajos de brujería” que le habrían hecho.
Ahora el jugador de pádel quedó a disposición de la Justicia que definirá si tiene elementos para imputarlo por algún tipo de delito tipificado en el Código Penal.
La denuncia de la compañera de pádel
La mujer de 37 años expuso ante la Justicia de Misiones que desde julio recibía reiterados mensajes amorosos de un compañero de pádel, pese a que ella no mostraba interés y dijo que, en un principio dejó pasar la situación, pero todo cambió en el último tiempo.
De acuerdo al testimonio dado en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, la mujer dijo haber recibido desde otro número comunicaciones vinculadas a supuestos trabajos de brujería que constaban de fotografías íntimas que serían del acusado y mensajes intimidatorios.
A partir de los elementos reunidos, la Justicia de Misiones libró una orden de allanamiento, secuestro y detención. El procedimiento se concretó el domingo pasado y terminó con la detención del acusado, además del secuestro de un celular y una CPU, según el informe que se comunicó de manera oficial.
“Los dispositivos fueron incorporados a la causa para las correspondientes medidas periciales, mientras la investigación continúa bajo las directivas de la Justicia para establecer las circunstancias del hecho denunciado”, destaca el parte policial sobre el episodio que sacudió el mundo del pádel.
En pocas palabras
- Detención por acoso: detuvieron a un hombre en Misiones por acosar a una compañera de pádel con supuestos trabajos de brujería.
- Modus operandi: la denunciante recibió mensajes amorosos, supuestos rituales de brujería y fotos íntimas de su compañero.
- Investigación en curso: se secuestró un celular y una CPU para peritaje y se continúa con la investigación judicial.