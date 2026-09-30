Un violento episodio teñido de sangre conmocionó a los vecinos de la localidad de Villa Maipú, en el partido bonaerense de San Martín. Una acalorada discusión entre una pareja derivó en un sangriento enfrentamiento a cuchillazos que terminó con la vida de Romina Alejandra Cardozo (38) y de su novio, Aaron Emanuel Cruz Rojas (24), quien la atacó salvajemente propinándole casi una veintena de heridas cortantes.
Ella le reclamó por mensajes en su teléfono celular y él la mató de 19 puñaladas
El violento episodio ocurrió en una vivienda de Villa Maipú. El agresor, que había salido de prisión hace un mes y medio, intentó incendiar la casa antes de fallecer sobre la avenida Constituyentes
El femicidio se desencadenó en el interior de una precaria vivienda ubicada en las inmediaciones de la calle Rivadavia y la avenida de los Constituyentes, a pocos metros del predio de Tecnópolis.
Una discusión por el celular, un ataque feroz y el intento de incendio
Según las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores a partir de testimonios del entorno, la tragedia se habría originado tras una violenta escena de celos. Cardozo le habría reclamado a Cruz Rojas por una serie de mensajes de texto hallados en su teléfono celular, lo que desencadenó una discusión que escaló rápidamente de tono hasta convertirse en una agresión armada.
Durante el enfrentamiento, Cruz Rojas —quien había recuperado la libertad hace apenas un mes y medio tras cumplir condena en un penal— tomó un arma blanca y arremetió brutalmente contra la mujer:
- Ataque letal: Los peritos de la Policía Científica contabilizaron un total de 19 puñaladas distribuidas en distintas partes del cuerpo de la víctima.
- Intento de incendio: Tras perpetrar el ataque, el agresor intentó prender fuego la casilla para ocultar las evidencias, pero la rápida intervención de un grupo de vecinos permitió sofocar las llamas a tiempo.
- Trágico desenlace: Malherida, Cardozo fue trasladada de urgencia por familiares al Hospital Belgrano, donde los médicos confirmaron su deceso a los pocos minutos debido a la gravedad de las lesiones.
Investigan las causas de la muerte del agresor
En simultáneo con el hallazgo de la mujer, el cuerpo sin vida de Aaron Cruz Rojas fue encontrado tendido sobre la avenida de los Constituyentes, a corta distancia de la escena del crimen. La principal hipótesis judicial apunta a que el hombre habría fallecido a causa de las heridas de arma blanca que la propia víctima le infligió en un desesperado intento por defenderse durante la agresión.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial San Martín, bajo la órbita de la fiscal Gabriela Pino. La funcionaria judicial ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de peritajes forenses y la toma de testimonios a vecinos y familiares, para terminar de precisar la mecánica exacta del ataque y determinar de forma fehaciente las causas del fallecimiento del imputado.
En pocas palabras
- Crimen en Villa Maipú: Hallaron muerta a Romina Alejandra Cardozo (38) tras una discusión con su novio, Aaron Emanuel Cruz Rojas (24).
- Contexto del agresor: Cruz Rojas, de 24 años, había recuperado su libertad hace un mes y medio.
- Investigación en curso: Se investiga si la víctima se defendió y provocó las heridas mortales al agresor, cuyo cuerpo fue hallado en la vía pública.