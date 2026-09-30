Ella le reclamó por mensajes en su teléfono celular y él la mató de 19 puñaladas

Durante el enfrentamiento, Cruz Rojas —quien había recuperado la libertad hace apenas un mes y medio tras cumplir condena en un penal— tomó un arma blanca y arremetió brutalmente contra la mujer:

Ataque letal: Los peritos de la Policía Científica contabilizaron un total de 19 puñaladas distribuidas en distintas partes del cuerpo de la víctima.

Los peritos de la Policía Científica contabilizaron un total de distribuidas en distintas partes del cuerpo de la víctima. Intento de incendio: Tras perpetrar el ataque, el agresor intentó prender fuego la casilla para ocultar las evidencias, pero la rápida intervención de un grupo de vecinos permitió sofocar las llamas a tiempo.

Tras perpetrar el ataque, el agresor intentó prender fuego la casilla para ocultar las evidencias, pero la rápida intervención de un grupo de vecinos permitió sofocar las llamas a tiempo. Trágico desenlace: Malherida, Cardozo fue trasladada de urgencia por familiares al Hospital Belgrano, donde los médicos confirmaron su deceso a los pocos minutos debido a la gravedad de las lesiones.

Investigan las causas de la muerte del agresor

En simultáneo con el hallazgo de la mujer, el cuerpo sin vida de Aaron Cruz Rojas fue encontrado tendido sobre la avenida de los Constituyentes, a corta distancia de la escena del crimen. La principal hipótesis judicial apunta a que el hombre habría fallecido a causa de las heridas de arma blanca que la propia víctima le infligió en un desesperado intento por defenderse durante la agresión.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial San Martín, bajo la órbita de la fiscal Gabriela Pino. La funcionaria judicial ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de peritajes forenses y la toma de testimonios a vecinos y familiares, para terminar de precisar la mecánica exacta del ataque y determinar de forma fehaciente las causas del fallecimiento del imputado.