Dos adolescentes entraron a su casa y encontraron a su madre en un charco de sangre

Entre los elementos recopilados por los peritos de la policía científica dentro de la propiedad destacan las siguientes claves:

Heridas mortales: El cuerpo de la mujer yacía boca abajo sobre un charco de sangre y presentaba un orificio en el cráneo, otro en la zona del cuello —compatibles con disparos de arma de fuego— y un fuerte traumatismo en el rostro.

El cuerpo de la mujer yacía boca abajo sobre un charco de sangre y presentaba un orificio en el cráneo, otro en la zona del cuello —compatibles con disparos de arma de fuego— y un fuerte traumatismo en el rostro. Sin signos de desorden: El interior del inmueble no registraba revuelo de muebles o pertenencias, lo que descarta en principio la hipótesis de una entradera común.

El interior del inmueble no registraba revuelo de muebles o pertenencias, lo que descarta en principio la hipótesis de una entradera común. Faltantes sospechosos: Los agresores se retiraron del lugar llevándose el teléfono celular de la víctima y el juego de llaves de la vivienda.

Los agresores se retiraron del lugar llevándose el de la víctima y el de la vivienda. Testimonios de la zona: Aunque en el lugar no se secuestraron vainas servidas, varios residentes de la cuadra aseguraron haber escuchado detonaciones durante la madrugada.

Autopsia bajo protocolo de femicidio y la hipótesis de amenazas

El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia correspondiente, la cual se llevará a cabo de forma estricta bajo el protocolo de femicidio. En paralelo, la fiscal Barros encomendó medidas de campo a la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las brigadas abocadas al caso avanzan en la toma de declaraciones al entorno cercano de la víctima y en el análisis del material de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en las inmediaciones de la avenida Grandoli. Una de las líneas de investigación más fuertes apunta a verificar si la mujer había sido blanco de amenazas previas por parte de una persona que le exigía la devolución de una deuda monetaria.