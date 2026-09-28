La ciudad de Rosario se vio sacudida por un brutal episodio de violencia tras el hallazgo del cadáver de Natalia Andrea G. (35) en el suelo de la cocina de su vivienda, ubicada sobre la avenida Grandoli al 3800, en la zona sur del municipio. El dramático hallazgo fue realizado por sus propios hijos adolescentes, de 13 y 17 años, quienes al ingresar al domicilio se topó con la aterradora escena.
Dos adolescentes entraron a su casa y encontraron a su madre en un charco de sangre
La víctima, de 35 años, presentaba orificios en el cráneo y el cuello. La fiscalía activó el protocolo de femicidio e investiga sospechas sobre amenazas previas por una presunta deuda.
Tras descubrir el cuerpo sin vida de su madre, los menores corrieron a pedir auxilio a una vecina y contactaron a su padre, quien se encuentra separado de la mujer y convive con uno de los jóvenes.
Las pistas en la escena del crimen y los faltantes en la vivienda
La investigación quedó radicada en la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de la fiscal Paula Barros. Las primeras pericias determinaron que el ataque se habría perpetrado durante la madrugada, aunque las circunstancias exactas aún se encuentran en pleno proceso de reconstrucción.
Entre los elementos recopilados por los peritos de la policía científica dentro de la propiedad destacan las siguientes claves:
- Heridas mortales: El cuerpo de la mujer yacía boca abajo sobre un charco de sangre y presentaba un orificio en el cráneo, otro en la zona del cuello —compatibles con disparos de arma de fuego— y un fuerte traumatismo en el rostro.
- Sin signos de desorden: El interior del inmueble no registraba revuelo de muebles o pertenencias, lo que descarta en principio la hipótesis de una entradera común.
- Faltantes sospechosos: Los agresores se retiraron del lugar llevándose el teléfono celular de la víctima y el juego de llaves de la vivienda.
- Testimonios de la zona: Aunque en el lugar no se secuestraron vainas servidas, varios residentes de la cuadra aseguraron haber escuchado detonaciones durante la madrugada.
Autopsia bajo protocolo de femicidio y la hipótesis de amenazas
El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia correspondiente, la cual se llevará a cabo de forma estricta bajo el protocolo de femicidio. En paralelo, la fiscal Barros encomendó medidas de campo a la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI).
Las brigadas abocadas al caso avanzan en la toma de declaraciones al entorno cercano de la víctima y en el análisis del material de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en las inmediaciones de la avenida Grandoli. Una de las líneas de investigación más fuertes apunta a verificar si la mujer había sido blanco de amenazas previas por parte de una persona que le exigía la devolución de una deuda monetaria.
En pocas palabras
- Femicidio en Rosario: Hallan mujer de 35 años muerta en su casa, con disparos en cráneo y cuello.
- Investigación y pistas: No hay signos de desorden; se investigan amenazas previas por deudas y se llevaron celular y llaves.
- Protocolo y hallazgo: Autopsia bajo protocolo de femicidio; el cuerpo fue encontrado por sus hijos adolescentes.