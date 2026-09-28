Monóxido de carbono: una madre y su hija se desmayaron por la fuga de una caldera

Todo se desencadenó alrededor de las 0.25 de este lunes en una casa ubicada en la esquina de calles Larrea y Las Verbenas. La pareja de la víctima ingresó y se encontró que tanto la mujer como la niña estaban inconscientes. De inmediato llamó al 911 para pedir ayuda, y avisó que ambas presentaban graves problemas para respirar.

Una dotación de bomberos trabajó en la vivienda para controlar la fuga de gas generada en la caldera.

El rescate de urgencia y la asistencia médica

A los pocos minutos, efectivos de la Comisaría 30° llegaron al lugar junto a médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales le brindaron los primeros auxilios a las víctimas en el lugar y, tras unos momentos de tensión, lograron que ambas recuperaran el conocimiento.