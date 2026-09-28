Una dramática situación se vivió en los primeros minutos de este lunes en Luján de Cuyo, donde una mujer de 38 años y su pequeña hija de 6 inhalaron monóxido de carbono dentro de su casa. La rápida reacción de la pareja de la víctima y la llegada de los servicios de emergencia evitaron que el hecho terminara en tragedia.
Monóxido de carbono: una madre y su hija se desmayaron por la fuga de una caldera
Se desmayaron dentro de su casa por la fuga de monóxido de carbono de una caldera. La pareja de la mujer las encontró inconscientes
Todo se desencadenó alrededor de las 0.25 de este lunes en una casa ubicada en la esquina de calles Larrea y Las Verbenas. La pareja de la víctima ingresó y se encontró que tanto la mujer como la niña estaban inconscientes. De inmediato llamó al 911 para pedir ayuda, y avisó que ambas presentaban graves problemas para respirar.
El rescate de urgencia y la asistencia médica
A los pocos minutos, efectivos de la Comisaría 30° llegaron al lugar junto a médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales le brindaron los primeros auxilios a las víctimas en el lugar y, tras unos momentos de tensión, lograron que ambas recuperaran el conocimiento.
Para mayor seguridad y para hacerles controles más detallados, madre e hija fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Español, donde ingresaron estables y fuera de peligro.
El origen de la fuga dentro de la casa
En paralelo, los Bomberos trabajaron en la vivienda para revisar las instalaciones y determinar qué había provocado la acumulación del gas tóxico. Al inspeccionar el lugar detectaron que el problema se habría generado en una habitación donde funciona la caldera utilizada para climatizar la pileta de la propiedad.
La falla en ese equipamiento provocó el escape de monóxido de carbono que terminó afectando a la familia. En el caso intervino la Oficina Fiscal de la zona, que ordenó las pericias correspondientes para dejar el lugar fuera de riesgo.
En pocas palabras
- Intoxicación: una madre y su hija fueron halladas inconscientes por monóxido de carbono en Luján.
- Rescate: la pareja de la mujer llamó al 911 y médicos lograron reanimarlas en el lugar.
- Causa: el escape provino de una caldera defectuosa utilizada para climatizar la pileta de la propiedad.