Quién es el joven al que asesinaron de un piedrazo en la cabeza a la salida del boliche: cuatro detenidos

Fue entonces cuando cuatro de ellos comenzaron a arrojar piedras. En medio del ataque, una de las piedras impactó en la cabeza de Rojas y le provocó heridas que terminaron ocasionándole la muerte.

Cuatro detenidos por el crimen del joven en Ezeiza

Luego del ataque, los implicados escaparon del lugar. Las autoridades iniciaron la investigación y lograron identificar a parte del grupo mediante el relevamiento de las cámaras de seguridad.

Los 4 detenidos por el asesinato. Foto: gentileza

El primero en ser aprehendido fue C.R.E., de 18 años, señalado como uno de los involucrados en el ataque.

Para avanzar con la identificación y captura de los restantes sospechosos, la Justicia autorizó tres allanamientos. Los procedimientos terminaron con resultado positivo y permitieron detener a otros tres hombres.

Se trata de T.U.J., de 21 años; A.G.M., de 23; y S.G.U., de 19. De acuerdo con la investigación, A.G.M. está señalado como el autor material del crimen.

De esta manera, son cuatro los detenidos por el homicidio de Rojas, mientras continúa la investigación para determinar con precisión la participación que tuvo cada uno en el ataque.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N° 1 de Ezeiza, cuya titular es la fiscal Florencia Belloc.

La investigación judicial deberá ahora avanzar sobre las circunstancias del ataque y el grado de responsabilidad de cada uno.