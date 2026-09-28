Un joven de 22 años fue asesinado de un piedrazo en la cabeza luego de una pelea que comenzó dentro de un boliche de Ezeiza y continuó varias cuadras más tarde. Por el crimen de Tomás Ezequiel Rojas, cuatro hombres fueron detenidos.
Quién es el joven al que asesinaron de un piedrazo en la cabeza a la salida del boliche: cuatro detenidos
Fue brutalmente asesinado de un piedrazo en la cabeza. Hay cuatro detenidos, uno de ellos señalado como autor material del crimen
El hecho ocurrió este domingo por la noche y comenzó en el interior del boliche Egipto, donde un grupo de jóvenes protagonizó una pelea. Ante la situación, los involucrados fueron expulsados del local bailable.
Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, los jóvenes volvieron a encontrarse unas 15 cuadras del boliche y protagonizaron una nueva discusión.
Fue entonces cuando cuatro de ellos comenzaron a arrojar piedras. En medio del ataque, una de las piedras impactó en la cabeza de Rojas y le provocó heridas que terminaron ocasionándole la muerte.
Cuatro detenidos por el crimen del joven en Ezeiza
Luego del ataque, los implicados escaparon del lugar. Las autoridades iniciaron la investigación y lograron identificar a parte del grupo mediante el relevamiento de las cámaras de seguridad.
El primero en ser aprehendido fue C.R.E., de 18 años, señalado como uno de los involucrados en el ataque.
Para avanzar con la identificación y captura de los restantes sospechosos, la Justicia autorizó tres allanamientos. Los procedimientos terminaron con resultado positivo y permitieron detener a otros tres hombres.
Se trata de T.U.J., de 21 años; A.G.M., de 23; y S.G.U., de 19. De acuerdo con la investigación, A.G.M. está señalado como el autor material del crimen.
De esta manera, son cuatro los detenidos por el homicidio de Rojas, mientras continúa la investigación para determinar con precisión la participación que tuvo cada uno en el ataque.
La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N° 1 de Ezeiza, cuya titular es la fiscal Florencia Belloc.
La investigación judicial deberá ahora avanzar sobre las circunstancias del ataque y el grado de responsabilidad de cada uno.
En pocas palabras
- Asesinaron a Tomás Ezequiel Rojas: un joven de 22 años murió tras recibir un piedrazo en la cabeza luego de una pelea.
- Cuatro detenidos: la policía arrestó a cuatro hombres, uno de ellos señalado como autor material del crimen.
- Contexto de la pelea: el conflicto comenzó dentro de un boliche de Ezeiza y continuó en la vía pública.