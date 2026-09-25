Video sensible: el momento exacto en el que asesinan de un balazo a un hombre en Maipú

El cuerpo presentaba una herida de bala en el tórax, además de rastros de sangre en las manos y raspones en el rostro. Fue encontrado inconsciente tras un llamado al 911 alrededor de las 21 del jueves y murió momentos después.

El episodio ocurrió en el interior de un barrio en construcción ubicado en la esquina de las calles Bruno Morón y Liniers. Horas después del hecho apareció un video de una cámara de seguridad en el que se puede ver un auto que estaciona en el descampado y las luces de los disparos que habrían provocado la muerte del hombre.