Un hombre de 58 años, identificado como Rodolfo Miguel Mora, fue hallado sin vida en un descampado de Maipú tras un violento episodio ocurrido el jueves por la noche, mientras se investiga un asesinato.
Video sensible: el momento exacto en el que asesinan de un balazo a un hombre en Maipú
Tenía 58 años y fue encontrado en grave estado en un descampado. Aún no hay detenidos por el asesinato
El cuerpo presentaba una herida de bala en el tórax, además de rastros de sangre en las manos y raspones en el rostro. Fue encontrado inconsciente tras un llamado al 911 alrededor de las 21 del jueves y murió momentos después.
El episodio ocurrió en el interior de un barrio en construcción ubicado en la esquina de las calles Bruno Morón y Liniers. Horas después del hecho apareció un video de una cámara de seguridad en el que se puede ver un auto que estaciona en el descampado y las luces de los disparos que habrían provocado la muerte del hombre.
La Fiscalía de Homicidios intenta esclarecer las circunstancias del crimen y por el momento no hay detenidos.