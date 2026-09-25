Dejó a su hija de siete años encerrada en un auto y se fue al boliche

El hecho fue advertido por un trabajador de una estación de servicio, quien notó que el auto estaba mal estacionado y decidió llamar a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la nena en el interior del vehículo y comenzaron a buscar a su padre.

Encontraron al padre en un local nocturno

Finalmente, los policías lograron ubicar al hombre en un boliche cercano. La niña quedó bajo resguardo del área de Niñez y el caso pasó a la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del episodio y las medidas correspondientes.