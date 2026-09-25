Un hombre dejó a su hija de 7 años encerrada dentro de un auto durante tres horas para ir a un boliche en Río Gallegos, Santa Cruz. La menor permaneció sola en el vehículo desde las 2:30 hasta las 5:30 de la madrugada y, durante ese tiempo, le envió mensajes a su padre para pedirle que regresara, pero nunca obtuvo respuesta.
Dejó a su hija de siete años encerrada en un auto y se fue al boliche
La nena estuvo sola de madrugada y le escribió a su padre, pero nunca obtuvo respuesta
El hecho fue advertido por un trabajador de una estación de servicio, quien notó que el auto estaba mal estacionado y decidió llamar a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la nena en el interior del vehículo y comenzaron a buscar a su padre.
Encontraron al padre en un local nocturno
Finalmente, los policías lograron ubicar al hombre en un boliche cercano. La niña quedó bajo resguardo del área de Niñez y el caso pasó a la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del episodio y las medidas correspondientes.
El caso tomó mayor relevancia luego de que se conociera que, poco más de un mes antes, el hermano mayor de la nena también había quedado encerrado en la casa de su padre y tuvo que salir por una ventana. La situación quedó ahora bajo intervención judicial.