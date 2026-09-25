La justicia investiga un crimen ocurrido en Maipú en la noche del jueves. La víctima es un hombre de 58 años quien fue encontrado baleado en un descampado.
Crimen en Maipú: encontraron a un hombre asesinado en un descampado
La víctima del crimen fue encontrada sin vida con un disparo en el pecho. Todavía no hay detenidos
Cerca de las 21 un llamado al 911 informó sobre un hombre que se encontraba tirado en un descampado ubicado en el interior de un barrio en construcción en la esquina de calles Bruno Morón y Liniers, en Maipú.
La Policía llegó hasta el lugar y, efectivamente, encontró al hombre baleado que estaba inconsciente y prácticamente sin signos vitales. También tenía rastros de sangre en las manos y raspones en rostro.
Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató que el hombre había muerto y que tenía una herida de arma de fuego en el tórax.
La víctima del crimen fue identificada como Rodolfo Miguel Mora, de 58 años. Mientras que la Unidad Fiscal de Homicidios comenzó a investigar las circunstancias del asesinato.
En pocas palabras
- Crimen en Maipú: hallan a hombre de 58 años sin vida con un disparo en el pecho.
- Investigación en curso: autoridades buscan a los responsables del asesinato en un descampado.
- Identificación de la víctima: el fallecido fue identificado como Rodolfo Miguel Mora.