Crimen en Maipú: encontraron a un hombre asesinado en un descampado

Cerca de las 21 un llamado al 911 informó sobre un hombre que se encontraba tirado en un descampado ubicado en el interior de un barrio en construcción en la esquina de calles Bruno Morón y Liniers, en Maipú.

La Policía llegó hasta el lugar y, efectivamente, encontró al hombre baleado que estaba inconsciente y prácticamente sin signos vitales. También tenía rastros de sangre en las manos y raspones en rostro.