Entró a la iglesia, asesinó al cura en plena misa y dejó a dos mujeres en estado crítico: "Pánico total"

El agresor atacó con un cuchillo, mató al sacerdote e hirió de gravedad a dos mujeres. Imagen ilustrativa.

En total, el atacante apuñaló a cinco personas: cuatro hombres y una mujer. Entre los heridos había tres religiosos católicos de la congregación. Dos de las víctimas permanecían internadas en estado crítico, mientras que un tercer clérigo recibió el alta médica.

Ataque en una abadía y operativo policial

El episodio provocó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad, que cercaron el histórico predio religioso, construido en el siglo XVII, mientras avanzaba la investigación para determinar qué motivó la agresión.

La monja Barbara Dendor, quien presenció el operativo policial, describió la situación ante la televisión pública polaca: “Cuando llegué, había un pánico total”.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Polonia, el sospechoso había ingresado al país desde Alemania durante esa misma jornada y, posteriormente, se dirigía hacia la frontera con Ucrania.

Los peritos forenses establecieron además que el hombre habría tomado el cuchillo de una de las cocinas del establecimiento antes de comenzar el ataque, según consignan medios internacionales.

El detenido enfrenta duros cargos tras el crimen del cura y el ataque a las otras personas. Imagen ilustrativa.

Las autoridades judiciales y policiales continúan trabajando para establecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil de la agresión.

Las reacciones de los gobiernos de Polonia y Ucrania

El primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó sus condolencias a los familiares del sacerdote fallecido y a la comunidad religiosa afectada. También aseguró que la Justicia polaca aplicará las máximas sanciones penales vigentes contra el detenido.

Desde Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski repudió el ataque y lo calificó como un “crimen horrible”. Además, manifestó su disposición a colaborar con los investigadores para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia de las autoridades polacas y la investigación continúa para determinar las circunstancias que llevaron al ataque dentro del complejo religioso.