Un sacerdote fue asesinado y otras cuatro personas resultaron heridas luego de que un hombre armado con un cuchillo irrumpiera en una abadía benedictina de Jaroslaw, Polonia, y atacara a quienes se encontraban en el predio religioso.
Entró a la iglesia, asesinó al cura en plena misa y dejó a dos mujeres en estado crítico: "Pánico total"
El hombre de 31 años fue detenido tras atacar con un cuchillo a cinco personas en una iglesia. Qué se sabe hasta el momento
El hecho ocurrió alrededor de las 9:30, cuando el agresor ingresó a una cafetería ubicada dentro del complejo y luego continuó el ataque en el interior de la iglesia, en pleno comienzo de la misa de la mañana.
La Policía polaca detuvo a un ciudadano ucraniano de 31 años, acusado de haber protagonizado la agresión. El sacerdote Stanisaw Zbojnowicz murió como consecuencia de las heridas sufridas.
En total, el atacante apuñaló a cinco personas: cuatro hombres y una mujer. Entre los heridos había tres religiosos católicos de la congregación. Dos de las víctimas permanecían internadas en estado crítico, mientras que un tercer clérigo recibió el alta médica.
Ataque en una abadía y operativo policial
El episodio provocó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad, que cercaron el histórico predio religioso, construido en el siglo XVII, mientras avanzaba la investigación para determinar qué motivó la agresión.
La monja Barbara Dendor, quien presenció el operativo policial, describió la situación ante la televisión pública polaca: “Cuando llegué, había un pánico total”.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Polonia, el sospechoso había ingresado al país desde Alemania durante esa misma jornada y, posteriormente, se dirigía hacia la frontera con Ucrania.
Los peritos forenses establecieron además que el hombre habría tomado el cuchillo de una de las cocinas del establecimiento antes de comenzar el ataque, según consignan medios internacionales.
Las autoridades judiciales y policiales continúan trabajando para establecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil de la agresión.
Las reacciones de los gobiernos de Polonia y Ucrania
El primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó sus condolencias a los familiares del sacerdote fallecido y a la comunidad religiosa afectada. También aseguró que la Justicia polaca aplicará las máximas sanciones penales vigentes contra el detenido.
Desde Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski repudió el ataque y lo calificó como un “crimen horrible”. Además, manifestó su disposición a colaborar con los investigadores para esclarecer lo ocurrido.
Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia de las autoridades polacas y la investigación continúa para determinar las circunstancias que llevaron al ataque dentro del complejo religioso.
En pocas palabras
- Sacerdote asesinado: un hombre atacó a cinco personas en una abadía benedictina de Polonia.
- Detenido un ciudadano ucraniano: el agresor apuñaló a cuatro hombres y una mujer, dejando dos en estado crítico.
- Investigación en curso: las autoridades buscan determinar los motivos del ataque ocurrido durante la misa.