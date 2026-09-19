"Separaba bebés de sus madres y los entregaba por dinero": el caso contra una partera de 88 años

La fiscal federal Soledad García investiga la identidad de los bebés.

La pesquisa analiza además denuncias de otras 5 víctimas, una de ellas criada como hija de la propia partera, identificada con el apodo de Dolly, sobre la cual se ordenó la extracción compulsiva de ADN para determinar si existe o no un vínculo biológico.

La investigación por la alteración de identidad de bebés en Rosario

La denuncia que originó la investigación fue presentada el 15 de abril de este año. Una mujer relató que durante años tuvo dudas acerca de su identidad y en 2012 decidió pedirle a la persona que figura en el acta de nacimiento como su madre que se realizara un examen de ADN. El análisis realizado determinó que no existía vínculo biológico quien figuraba como su madre en la partida de nacimiento.

La denunciante detalló que su identidad fue suprimida mediante una maniobra ilícita coordinada por la obstetra Dolly, a quien sus padres de crianza le habrían pagado una suma de dinero para acceder a la entrega de la bebé.

Según la pesquisa, para concretar la inscripción se insertaron declaraciones falsas en un instrumento público, donde la imputada certificó, en su carácter de partera, que el nacimiento había ocurrido en el Hospital Roque Sáenz Peña e inscribió falsamente a los supuestos progenitores biológicos.

La partida de nacimiento de la bebé por la que fue imputada la partera de 88 años

“De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos 5 víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, afirmó la fiscal en la audiencia de imputación.

La mujer señaló que su madre de crianza le confesó, antes de fallecer, que su nacimiento real habría ocurrido cerca del 27 de diciembre de 1969, pese a que la partida fue confeccionada el 9 de enero de 1970 y consignó como lugar de nacimiento el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario.

La víctima describió su crianza como una situación atravesada por el silencio respecto de sus orígenes. Según relató, su padre se desempeñaba en las fuerzas de seguridad de Santa Fe, donde había trabajado en la Jefatura de Policía de Rosario y en tareas de investigación privada. De acuerdo con su testimonio, habría utilizado esa posición para amenazar a vecinos y familiares con el objetivo de evitar que se conociera el origen de la bebé.