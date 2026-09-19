La Fiscalía Federal de Rosario imputó a una mujer de 88 años que se desempeñó como partera en un hospital público. Creen que la mujer separaba a los bebés recién nacidos y luego los entregaba por dinero.
"Separaba bebés de sus madres y los entregaba por dinero": el caso contra una partera de 88 años
La mujer de 88 años, identificada como Dolly, es investigada por supuesta supresión y alteración de la identidad de bebés entregados por dinero en Rosario.
La mujer de 88 años fue acusada por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de 10 años.
La Fiscalía le atribuyó haber confeccionado, cuando se desempeñaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña, un certificado de nacimiento donde volcó datos falsos sobre los padres biológicos de una bebé registrada como nacida en 1970.
La pesquisa analiza además denuncias de otras 5 víctimas, una de ellas criada como hija de la propia partera, identificada con el apodo de Dolly, sobre la cual se ordenó la extracción compulsiva de ADN para determinar si existe o no un vínculo biológico.
La investigación por la alteración de identidad de bebés en Rosario
La denuncia que originó la investigación fue presentada el 15 de abril de este año. Una mujer relató que durante años tuvo dudas acerca de su identidad y en 2012 decidió pedirle a la persona que figura en el acta de nacimiento como su madre que se realizara un examen de ADN. El análisis realizado determinó que no existía vínculo biológico quien figuraba como su madre en la partida de nacimiento.
La denunciante detalló que su identidad fue suprimida mediante una maniobra ilícita coordinada por la obstetra Dolly, a quien sus padres de crianza le habrían pagado una suma de dinero para acceder a la entrega de la bebé.
Según la pesquisa, para concretar la inscripción se insertaron declaraciones falsas en un instrumento público, donde la imputada certificó, en su carácter de partera, que el nacimiento había ocurrido en el Hospital Roque Sáenz Peña e inscribió falsamente a los supuestos progenitores biológicos.
“De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos 5 víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, afirmó la fiscal en la audiencia de imputación.
La mujer señaló que su madre de crianza le confesó, antes de fallecer, que su nacimiento real habría ocurrido cerca del 27 de diciembre de 1969, pese a que la partida fue confeccionada el 9 de enero de 1970 y consignó como lugar de nacimiento el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario.
La víctima describió su crianza como una situación atravesada por el silencio respecto de sus orígenes. Según relató, su padre se desempeñaba en las fuerzas de seguridad de Santa Fe, donde había trabajado en la Jefatura de Policía de Rosario y en tareas de investigación privada. De acuerdo con su testimonio, habría utilizado esa posición para amenazar a vecinos y familiares con el objetivo de evitar que se conociera el origen de la bebé.
En pocas palabras
- Partera de 88 años: acusada de separar bebés de sus madres y entregarlos por dinero en Rosario.
- Delitos imputados: supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor.
- Investigación en curso: se analizan denuncias de al menos 5 víctimas sobre alteración de identidad de bebés nacidos entre 1968 y 1980.