El Mercosur se fortalece con la suba de aportes de Brasil: clave para la infraestructura

En la actualidad, el fondo recibe aportes de los países miembros por un total de hasta U$S100 millones anuales. De ese monto, Brasil contribuye con alrededor del 70% y la Argentina con cerca del 27%, al tiempo que Paraguay y Uruguay realizan aportes menores. Los recursos se destinan principalmente a las economías más chicas.

El impacto de la integración regional y la cumbre

La estrategia del país vecino apunta a revitalizar el proceso de integración regional y fortalecer al bloque como plataforma para impulsar el desarrollo económico, la cohesión entre sus miembros y la inserción internacional. La decisión coincide con el inicio de la cumbre presidencial, un encuentro que vuelve a exponer las diferencias políticas de la zona.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, completará la lista de seis mandatarios que asistirán a la cumbre en Asunción. Sin embargo, la gran nota política del encuentro la dará el presidente argentino, Javier Milei, quien será el único ausente de los socios plenos debido a sus fuertes diferencias ideológicas con su par de Brasilia.

Urupabol reactiva su agenda de cooperación comercial

En paralelo a las discusiones del bloque mayor, los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco; y de Uruguay, Mario Israel Lubetkin Tulbovitz, suscribieron en Asunción un comunicado conjunto para reactivar el mecanismo de integración regional trilateral denominado Urupabol, un espacio que busca ganar peso propio.

La suscripción del documento reafirma el compromiso de las tres naciones con el fortalecimiento de este espacio de coordinación, cooperación e infraestructura, orientado a impulsar el diálogo político y promover una agenda común. Las herramientas de financiamiento mutuo y los proyectos físicos fronterizos serán los ejes centrales de la nueva etapa.

El traspaso de mando y el futuro del bloque

A partir de este nuevo compromiso, se establecen disposiciones para la administración del mecanismo, incluyendo la asunción de la Secretaría Pro Tempore por parte de Bolivia. El instrumento fue firmado durante la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur, celebrada en la capital paraguaya como cierre de las deliberaciones técnicas.

Finalmente, en el plenario mayor, Paraguay transferirá a Brasil la conducción del Mercosur para el segundo semestre de 2026. Durante este período, el gigante sudamericano buscará acelerar las negociaciones comerciales con otros socios internacionales y profundizar de manera interna la integración regional y física entre los países miembros.