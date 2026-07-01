Un hombre de 44 años se quiso sacar una foto en un acantilado y cayó 150 metros

RJ. HOMEM SUBIU NUMA PEDRA E ESCORREGOU CAIU ALTURA DE 150 METROS MORREU.

O TAL DE ESPORTES IDIOTAS... pic.twitter.com/yJdeZdL2Ba — JosédaLuzLuz (@JoseDaLuzLuz) June 29, 2026

Según el sitio g1, el hombre aún no tenía una licencia formal como guía y ese día solo acompañaba al grupo para familiarizarse con la ruta.

La caída fue registrada en video y, según testigos, la mujer que grababa llegó a advertirle que tuviera cuidado segundos antes del accidente.

Tras la caída, se activó un operativo de rescate que contó con la participación de la Defensa Civil de Maricá y el Cuerpo de Bomberos.

El operativo se extendió durante unas cuatro horas, debido a la dificultad de acceso y la densidad de la vegetación.

Fue necesario el uso de un helicóptero para llegar hasta la víctima, que ya había fallecido al momento del hallazgo.

Un lugar peligroso muy difícil de acceder

Según el instructor de Defensa Civil Matheus Moura, el rescate fue especialmente complejo por la geografía del lugar: “Tuvimos que entrar por una zona de bosque cerrada, hacer escalada y ascenso con cuerda hasta llegar al sitio”, explicó.

El rescatista también advirtió que es habitual que los visitantes suban a la piedra para tomarse fotos y que no es el primer accidente que ocurre allí. Además, remarcó que la víctima bajó por el lado equivocado de la piedra, lo que aumentó el riesgo.

Fuente: tn.com.ar