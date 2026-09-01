Bono de ANSES oficial: la letra chica del Decreto y el tope exacto para cobrar los $70.000 en septiembre

Cobro del 100% ($70.000): le corresponderá únicamente a los titulares que, sumando todas sus prestaciones, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado .

le corresponderá únicamente a los titulares que, sumando todas sus prestaciones, perciban un monto menor o igual al . Cobro proporcional (escala decreciente): quienes superen el haber mínimo recibirán una fracción del bono. El importe será el exacto y necesario para alcanzar el tope máximo (la suma de la mínima más los $70.000). A medida que los ingresos del jubilado se acercan a ese límite, el monto del refuerzo disminuye.

El dato clave para pensiones compartidas: El decreto especifica que, en el caso de las pensiones con más de un copartícipe, todos serán considerados como un único titular a los fines de recibir el bono. Es decir, el monto de $70.000 se divide, independientemente de la cantidad de personas que compartan ese beneficio.

El listado oficial: qué grupos de ANSES reciben el refuerzo en septiembre

Para percibir el pago, los beneficios deben encontrarse vigentes durante este mismo mes de septiembre. El alcance de la medida incluye a los siguientes sectores:

Jubilados y pensionados del régimen general: titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, incluyendo excajas provinciales y municipales transferidas a la Nación.

titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, incluyendo excajas provinciales y municipales transferidas a la Nación. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): todos los titulares del programa.

todos los titulares del programa. Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios por Invalidez y Vejez.

beneficiarios por Invalidez y Vejez. Madres de 7 hijos o más: titulares de esta pensión no contributiva.

titulares de esta pensión no contributiva. Pensiones graciables: aquellas cuyo pago se encuentre a cargo de la ANSES.

Sin descuentos y no remunerativo

El texto del Decreto 824/2026 aclara que el bono extraordinario tiene carácter no remunerativo, lo que significa que no podrá sufrir descuentos de ningún tipo y no será computable para el cálculo de otros conceptos como aguinaldos o retenciones.

En los considerandos de la medida, el Poder Ejecutivo justificó la continuidad de este refuerzo mensual criticando la fórmula de movilidad de 2021, argumentando que su falta de indexación generó un desfasaje económico, el cual hoy se busca compensar mes a mes con las actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) complementadas con esta ayuda extraordinaria.