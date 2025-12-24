La construcción de este edificio no responde solo a una cuestión de récords, sino a una necesidad concreta de las grandes urbes. Esta obra de América Latina busca integrar vivienda, trabajo, servicios y espacios públicos en estructuras verticales capaces de dialogar con el entorno. Te contamos de que se trata.

Torre Rise

Construyen el edificio más alto de América Latina: una construcción de más de 400 metros

El país que lidera este ambicioso proyecto es México, y el nombre del edificio es Torre Rise. Esta construcción se desarrolla en la ciudad de Monterrey, uno de los polos económicos e industriales más importantes de América Latina.