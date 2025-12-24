Inicio Sociedad edificio
Construyen el edificio más alto de América Latina: una construcción de más de 400 metros

Con este edificio, América Latina no solo suma una nueva silueta a su horizonte. Suma también una construcción que expresa poder

Valentina Araya
Durante años, la región de América Latina observó cómo los edificios más altos del mundo se levantaban en Asia, Medio Oriente o Estados Unidos. Hoy, la región empieza a escribir su propio capítulo en esa historia con una nueva construcción.

La construcción de este edificio no responde solo a una cuestión de récords, sino a una necesidad concreta de las grandes urbes. Esta obra de América Latina busca integrar vivienda, trabajo, servicios y espacios públicos en estructuras verticales capaces de dialogar con el entorno. Te contamos de que se trata.

Torre Rise

El país que lidera este ambicioso proyecto es México, y el nombre del edificio es Torre Rise. Esta construcción se desarrolla en la ciudad de Monterrey, uno de los polos económicos e industriales más importantes de América Latina.

Una vez finalizado, el edificio se convertirá en el más alto de la región, con una altura total estimada de 484 metros, consolidando a México como referente en grandes proyectos de construcción de América Latina y colocando a Monterrey en el mapa global de los rascacielos.

Torre Rise (1)

Como es este monumental edifico de América Latina

Las características del edificio reflejan la magnitud del proyecto y permiten entender por qué esta construcción marca un antes y un después en América Latina:

  • la Torre Rise alcanzará aproximadamente 484 metros de altura total y contará con entre 96 y 99 pisos, además de varios niveles subterráneos.
  • el edificio integra oficinas corporativas, residencias, hotel de lujo, áreas comerciales y espacios de servicios, concentrados en una sola construcción.
  • en los niveles superiores se proyecta un skydeck con vistas de 360 grados sobre Monterrey y su entorno natural.
  • la construcción incluye miles de metros cuadrados de amenidades, espacios comunes y áreas verdes integradas al diseño.
  • el edificio aspira a certificaciones internacionales como LEED, con sistemas de eficiencia energética, control térmico y uso responsable del agua.
  • la construcción está diseñada para resistir sismos y fuertes vientos, con una estructura pensada específicamente para su altura.

