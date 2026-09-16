Llegan las temperaturas primaverales a Argentina pero lo hacen con pronóstico de lluvias

Esta recuperación del ambiente se percibirá con mayor énfasis a partir de este miércoles, abriendo un período de estabilidad que se extenderá durante las próximas jornadas antes del regreso de las precipitaciones sobre algunas provincias.

Estabilidad y ascenso térmico hasta el viernes

Durante la segunda mitad de la semana laboral, según el Servicio Meteorológico Nacional y el sitio especializado Meteored, la probabilidad de lluvias se mantendrá prácticamente nula en las regiones Pampeana, Central, NOA y el Litoral. Esta ventana de tiempo seco ofrecerá un marco propicio para los trabajos agrícolas que se vieron paralizados por los temporales recientes: