Llegan las temperaturas primaverales a Argentina pero lo hacen con pronóstico de lluvias

El mapa meteorológico de la Argentina inicia una clara transición hacia temperaturas primaverales. Luego del intenso patrón invernal que se sintió con fuerza hasta los primeros días de la semana, la circulación de aire rotó al sector norte, favoreciendo el ingreso de una masa más cálida que marcará un aumento progresivo de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional.
Esta recuperación del ambiente se percibirá con mayor énfasis a partir de este miércoles, abriendo un período de estabilidad que se extenderá durante las próximas jornadas antes del regreso de las precipitaciones sobre algunas provincias.
Estabilidad y ascenso térmico hasta el viernes
Durante la segunda mitad de la semana laboral, según el Servicio Meteorológico Nacional y el sitio especializado Meteored, la probabilidad de lluvias se mantendrá prácticamente nula en las regiones Pampeana, Central, NOA y el Litoral. Esta ventana de tiempo seco ofrecerá un marco propicio para los trabajos agrícolas que se vieron paralizados por los temporales recientes:
- Temperaturas en aumento: En la franja central las marcas se ubicarán en valores promedios para la época, mientras que en el oeste, norte patagónico y el extremo norte argentino los registros máximos treparán hasta los 27 °C y 32 °C.
- Humedad del suelo: El aumento de la radiación y la temperatura incrementará la evapotranspiración, lo que acelerará la pérdida de humedad en la capa superficial de los campos.
- Precipitaciones en cordillera: En la zona austral (Santa Cruz y Tierra del Fuego) se registrarán precipitaciones débiles de entre 1 y 10 mm.
Lluvias y tormentas hacia el fin de semana: las zonas más afectadas
El escenario seco cambiará hacia la tarde del viernes, cuando una masa inestable comience a organizarse sobre las provincias septentrionales, desencadenando acumulados significativos hacia el sábado y domingo:
- NOA y NEA (Viernes y Sábado): Provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones recibirán precipitaciones de entre 10 y 30 mm durante el viernes. Hacia el sábado, el este de Misiones y Corrientes concentrará los mayores acumulados, alcanzando entre 30 y 60 mm.
- Cordillera de Cuyo: Durante el sábado se proyectan nevadas y precipitaciones en la alta montaña de Mendoza y sectores elevados de San Juan, con estimaciones de entre 20 y 50 mm.
- Buenos Aires y La Pampa: La franja costera bonaerense experimentará una inestabilidad marginal durante el sábado, con chaparrones aislados que no superarían los 10 mm.
El patrón de inestabilidad comenzará a retirarse del territorio nacional durante las últimas horas del domingo, dando paso a una paulatina normalización del tiempo hacia el inicio de la siguiente semana.
En pocas palabras
- Transición primaveral: El mapa meteorológico argentino inicia un claro cambio hacia condiciones más cálidas y estables.
- Ascenso térmico: Las temperaturas aumentarán progresivamente en gran parte del país hasta el viernes, con valores máximos de hasta 32°C en algunas regiones.
- Lluvias el fin de semana: Se esperan precipitaciones y tormentas a partir del viernes por la tarde, afectando principalmente al NOA, NEA y la cordillera.