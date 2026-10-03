Cornejo cerró la gira en París con avances en la instalación de una planta biológica de más de U$S10 millones

Alfredo Cornejo y tres de los gobernadores que viajaron a París junto con al presidente Javier Milei. Foto: Prensa de Gobierno

Cornejo señaló que los países europeos buscan ampliar y diversificar sus cadenas de suministro global, un contexto en el que Mendoza reúne las condiciones técnicas y geográficas para insertarse. Destacó que la gira permitió presentar oportunidades de negocios para capitales interesados en radicarse en la Argentina y, de forma paralela, abrir canales de cooperación para que empresas locales desarrollen proyectos conjuntos en el exterior.

Financiamiento internacional y una inversión industrial de 10 millones de dólares

La agenda institucional en la capital francesa incluyó una reunión clave con directivos de la Agencia Francesa de Desarrollo. En ese encuentro se analizaron alternativas de financiamiento para obras de infraestructura y el esquema técnico que permite a los estados provinciales acceder a créditos directos sin necesidad de garantía soberana de la Nación.

De forma paralela, el gobernador mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la firma M2I Lifesciences. Durante el diálogo se repasaron los avances del proyecto que la compañía francesa lleva adelante en alianza con la empresa mendocina Aerotec para la instalación de una planta industrial en la provincia.

La fábrica estará destinada a la producción de insumos biológicos y semioquímicos para el control de la plaga Lobesia botrana, mediante una inversión proyectada superior a los 10 millones de dólares.

En materia de intercambio comercial, las autoridades avanzaron en conversaciones con corporaciones enfocadas en la producción de alimentos y bebidas.

Asimismo, se evaluaron las perspectivas que abre el acuerdo marco entre el Mercosur y la Unión Europea para dinamizar las exportaciones regionales y consolidar alianzas estratégicas entre pymes mendocinas y firmas europeas.

Alfredo Cornejo con el ministro de Economía, Luis Caputo; el CEO de YPF, Horacio Marín, y otros funcionarios. Foto: Prensa de Gobierno

Interés por los minerales críticos y por la transición energética

Al hacer un balance del viaje, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, ponderó la recepción favorable que registraron los activos provinciales en los mercados internacionales.

La funcionaria sostuvo que el reconocimiento externo que históricamente mantuvieron la agricultura, la vitivinicultura y el petróleo mendocinos comenzó a extenderse de manera paulatina hacia nuevos vectores productivos.

En particular, Latorre remarcó la demanda existente por los minerales críticos y por los desarrollos orientados a la transición energética. Según explicó, estos recursos resultan indispensables para la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía y redes de transmisión eléctrica.

En ese contexto, la infraestructura vial y energética fue definida como un factor determinante para dotar de escala a los emprendimientos y captar capitales.

La ministra de Energía, Jimena Latorre, el director de Minería, Jerónimo Shantal y el titular de Impulsa, Sebastián Piña, se reunieron con dirigentes de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Foto: Prensa de Gobierno

Al respecto, la ministra remarcó que la provincia ya inició la ejecución de obras de transporte eléctrico para viabilizar los proyectos mineros y dar escala a la producción energética local.

Por otro lado, la agenda oficial incluyó un eje de transformación digital: Cornejo expuso ante ejecutivos de la corporación Oracle el modelo mendocino en materia de interoperabilidad estatal, identidad digital, ciberseguridad y aplicación de inteligencia artificial en la gestión pública.

Al sintetizar los resultados del viaje, Cornejo valoró el carácter federal de la comitiva argentina integrada por 13 gobernadores y ratificó la existencia de un interés concreto por la morfología económica y las capacidades productivas de Mendoza.