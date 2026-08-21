Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores y Di María puso en duda su futuro

El resultado final determina que Corinthians será el rival que enfrente Estudiantes en la próxima instancia, por un lugar en la semifinal de la Copa Libertadores.

La tristeza de Ángel Di María y de todo Rosario Central

"Es un momento duro porque mi sueño era otro y mis ganas eran otras, de poder continuar, pero es fútbol", asumió con tristeza Ángel Di María la eliminación de la Copa Libertadores ante el Corinthians.

El ídolo de Rosario Central puso en duda su futuro e indicó: "Ahora va a tocar pensar y ver que es lo que quiero seguir haciendo".

“Tuvimos ocasiones para convertir, no fue el partido que deseamos hacer. Nos costó un montón y no pudimos concretar. En la ida podríamos haber hecho la diferencia, pero el fútbol es así”, lamentó el futbolista de 38 años.