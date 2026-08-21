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Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores y Di María puso en duda su futuro

Rosario Central tuvo una noche caótica y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, tras perder como visitante frente a Corinthians

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Di María dejó abierta la posibilidad de retirarse.

Di María dejó abierta la posibilidad de retirarse.

Rosario Central tuvo una noche caótica en la que casi no pudo efectuar remates al arco, ni siquiera con la ventaja de haber jugado gran parte del segundo tiempo con un hombre más, y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, tras perder como visitante por 1 a 0 frente a Corinthians de Brasil, por la vuelta de los octavos de final del certamen subcontinental.

El único gol del encuentro y de la serie fue convertido por el extremo Breno Bidon, a los 34' del segundo tiempo, en un cotejo disputado en el estadio Arena Corinthians de San Pablo.

Di María le mostró el tatuaje con la Copa del Mundo a los hinchas brasileños.

Di María le mostró el tatuaje con la Copa del Mundo a los hinchas brasileños.

Además, el local tuvo que jugar desde los 12' del complemento con un hombre menos, por una dura infracción del mediocampista Raniele, que golpeó con la plancha en la rodilla de un rival.

El resultado final determina que Corinthians será el rival que enfrente Estudiantes en la próxima instancia, por un lugar en la semifinal de la Copa Libertadores.

La tristeza de Ángel Di María y de todo Rosario Central

"Es un momento duro porque mi sueño era otro y mis ganas eran otras, de poder continuar, pero es fútbol", asumió con tristeza Ángel Di María la eliminación de la Copa Libertadores ante el Corinthians.

El ídolo de Rosario Central puso en duda su futuro e indicó: "Ahora va a tocar pensar y ver que es lo que quiero seguir haciendo".

“Tuvimos ocasiones para convertir, no fue el partido que deseamos hacer. Nos costó un montón y no pudimos concretar. En la ida podríamos haber hecho la diferencia, pero el fútbol es así”, lamentó el futbolista de 38 años.

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