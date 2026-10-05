Lionel Messi se sumó a los entrenamientos de la Selección argentina y se prepara para su partido de despedida

Posterior al entrenamiento, el plantel dirigido por Lionel Scaloni compartió un asado junto al gran capitán, palpitando lo que será su despedida del combinado nacional el próximo martes, ante Benín, en el Estadio Monumental.

Junto a Messi, se sumaron también Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, quienes no formaron parte de la convocatoria para los amistosos pero fueron invitados a participar de la despedida del 10. También será el último partido de Nicolás Otamendi con la camiseta de la Selección argentina. El defensor de River anunció su retiro durante el Mundial 2026 y su despedida marcará además el final de la Vieja Guardia (aquella que quedó de la anterior camada de la Albiceleste con los últimos representantes: Messi, Otamendi, Di María y Agüero).

Lionel Saloni comenzará a diagramar el equipo este lunes, con la dificultad de afrontar un partido tan nostálgico como especial. En el Monumental, se sentenciará el final de una etapa que tuvo muchas emociones junto al 10, pero que sin dudas dejó la gloria eterna en el suelo argentino. Aquel diciembre de 2022, cuando de la mano de Lionel Messi la Selección argentina trajo la tercera estrella tras la final de Qatar, todo un país se volvió a ilusionar con la unidad de un grupo que ganó todo y que llevó la esencia del hincha a lo más alto y a cada estadio del mundo.

Cronograma de la Selección argentina

Lunes 5 de octubre

17.30 – Entrenamiento

Martes 6 de octubre

20 - Amistoso vs. Benín en el estadio Monumental (despedida de Lionel Messi)