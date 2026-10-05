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asoma la despedida del 10

Lionel Messi se sumó a los entrenamientos de la Selección argentina y se prepara para su partido de despedida

Lionel Messi se sumó a las prácticas de la Selección argentina en el predio de Ezeiza y ya palpita su despedida del combinado nacional, el próximo martes ante Benín

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lionel Messi se sumó a las prácticas de la Selección argentina en la previa de su despedida del combinado nacional. 

Lionel Messi se sumó a las prácticas de la Selección argentina en la previa de su despedida del combinado nacional. 

La Selección argentina regresó a los entrenamientos este domingo y Lionel Messi se sumó a la par de sus compañeros para preparar el partido ante Benín del próximo martes, jornada histórica que marcará el final de una era: la despedida del 10 con la camiseta de la Albiceleste.

El pasado viernes, el capitán de la Selección argentina aterrizó en Rosario para pasar unas horas con su familia y luego, por la tarde del domingo, acoplarse a sus compañeros en el predio de Ezeiza que lleva su nombre.

Lionel Messi participó de su primer entrenamiento con la Selección argentina en la previa de su partido despedida

"Entrenamiento con +1000 de aura", escribieron desde la cuenta oficial de la Selección argentina junto a imágenes de Lionel Messi participando de la práctica vespertina del domingo con la camiseta Albiceleste.

Posterior al entrenamiento, el plantel dirigido por Lionel Scaloni compartió un asado junto al gran capitán, palpitando lo que será su despedida del combinado nacional el próximo martes, ante Benín, en el Estadio Monumental.

Junto a Messi, se sumaron también Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, quienes no formaron parte de la convocatoria para los amistosos pero fueron invitados a participar de la despedida del 10. También será el último partido de Nicolás Otamendi con la camiseta de la Selección argentina. El defensor de River anunció su retiro durante el Mundial 2026 y su despedida marcará además el final de la Vieja Guardia (aquella que quedó de la anterior camada de la Albiceleste con los últimos representantes: Messi, Otamendi, Di María y Agüero).

Lionel Saloni comenzará a diagramar el equipo este lunes, con la dificultad de afrontar un partido tan nostálgico como especial. En el Monumental, se sentenciará el final de una etapa que tuvo muchas emociones junto al 10, pero que sin dudas dejó la gloria eterna en el suelo argentino. Aquel diciembre de 2022, cuando de la mano de Lionel Messi la Selección argentina trajo la tercera estrella tras la final de Qatar, todo un país se volvió a ilusionar con la unidad de un grupo que ganó todo y que llevó la esencia del hincha a lo más alto y a cada estadio del mundo.

Cronograma de la Selección argentina

Lunes 5 de octubre

17.30 – Entrenamiento

Martes 6 de octubre

20 - Amistoso vs. Benín en el estadio Monumental (despedida de Lionel Messi)

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