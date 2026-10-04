Segundo Oliva Pinto se coronó campeón del Abierto del Oeste de golf en el Club de Campo Mendoza

Segundo Oliva Pinto, un aficionado cordobés, se coronó campeón del Abierto del Oeste de golf que se jugó en la cancha del Club de Campo Mendoza.
Segundo Oliva Pinto, un aficionado cordobés, se coronó campeón del Abierto del Oeste de golf en la cancha del Club de Campo Mendoza.
Segundo Oliva Pinto, un aficionado cordobés, se coronó campeón del Abierto del Oeste de golf que se jugó en la cancha del Club de Campo Mendoza.
El cordobés de Villa Allende, de 27 años, hizo una última vuelta de 68 golpes (-4) y completó una sólida labor para culminar el torneo con un total de 271 (-17) y sacar una diferencia de 4 impactos sobre su escolta, el también aficionado cordobés (de Bell Ville) Leandro Mihaich quien también hizo una vuelta final de 68.
Tercero quedó el mejor profesional del leaderboard, Maxi Godoy, quien terminó como puntero la vuelta inicial y finalmente cerró el torneo con 277 golpes y una vuelta final de 70.
El Top 5 del certamen que forma parte del Tour Profesional de Golf argentino lo completaron el experimentado Julián Etulain (68) y el aficionado riocuartense Mateo Pulcini (70) quienes compartieron ubicación con un score acumulado de 278.
Más atrás, compartiendo el 6to lugar con 279 impactos, quedaron Mateo Fernández de Oliveira (68), el tucumano Jorge Monroy (68) y Miguel Carballo (72) y en top 10 incluyó además al rosarino Franco Romero (69 y 280) y el tucumano Nelson Ledesma (70 y 282).
Las posiciones finales del Abierto del Oeste de golf
Entre los representantes mendocinos en el único torneo profesional de gol que se juega en la provincia el mejor ubicado fue Andrés Benenati quien hizo una vuelta final de 67 golpes, acumuló 288 impactos y fue uno de los 4 jugadores que acumularon 288 golpes.
Otro de esos 4 jugadores que igualaron en el puesto 17 fue Pablo Bernal quien firmó una tarjeta de 74 para los 18 hoyos finales.