Segundo Oliva Pinto se coronó campeón del Abierto del Oeste de golf en el Club de Campo Mendoza

El Top 5 del certamen que forma parte del Tour Profesional de Golf argentino lo completaron el experimentado Julián Etulain (68) y el aficionado riocuartense Mateo Pulcini (70) quienes compartieron ubicación con un score acumulado de 278.

Más atrás, compartiendo el 6to lugar con 279 impactos, quedaron Mateo Fernández de Oliveira (68), el tucumano Jorge Monroy (68) y Miguel Carballo (72) y en top 10 incluyó además al rosarino Franco Romero (69 y 280) y el tucumano Nelson Ledesma (70 y 282).

Las posiciones finales del Abierto del Oeste de golf

Los mejores mendocinos en el Abierto del Oeste de golf

Entre los representantes mendocinos en el único torneo profesional de gol que se juega en la provincia el mejor ubicado fue Andrés Benenati quien hizo una vuelta final de 67 golpes, acumuló 288 impactos y fue uno de los 4 jugadores que acumularon 288 golpes.

Otro de esos 4 jugadores que igualaron en el puesto 17 fue Pablo Bernal quien firmó una tarjeta de 74 para los 18 hoyos finales.